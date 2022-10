La delegación de la Editorial Política Nacional Su That trabaja con socios (Foto: VNA)

Berlín (VNA)- La Editorial Política Nacional Su That (Verdad) presentó y promovió publicaciones vietnamitas en la Feria Internacional de Frankfurt , desarrollado en la homónima ciudad alemana.Durante su estancia en el país europero del 18 al 25 de octubre, la delegación de la Editorial Política Nacional Su That, encabezada por su director y redactor en jefe, Pham Minh Tuan, también trabajó con varias unidades y editoriales prestigiosas, como Éditions Tallandier de Francia; Springer Nature Group, Oxford University Press y Cambridge University Press del Reino Unido; C. H. BECK de Alemania; y China Publishing Group de China.En los intercambios, las partes discutieron medidas destinadas a impulsar la cooperación en los reglones relacionados con la edición, derechos de autor, formación de expertos en actividades editoriales y organización de ferias internacionales de libros, y traducción de obras vietnamitas y alemanas.La delegación tuvo la oportunidad de conocer la tecnología avanzada aplicada en las actividades editoriales e intercambiar sobre las obras, desarrollo de la cultura de lectura y transferencia de los derechos de autor, así como estudiar las nuevas tendencias de desarrollo de la industria editorial.En el marco del viaje, Minh Tuan mantuvo también reuniones con la Embajada de Vietnam en Berlín y el Consulado General de Vietnam en Frankfurt, durante las cuales las representaciones diplomáticas promotieron actuar como un puente de conexión para ayudar a la editorial a presentar y promover libros, así como la cultura, la gente y los paisajes vietnamitas entre los amigos alemanes e internacionales.La Feria del Libro de Frankfurt tiene una historia de más de 500 años y es la más grande del mundo, un destacado evento sociocultural anual, donde convergen las últimas tendencias, trabajos y tecnologías de la industria editorial.La edición de este año cuenta con la participación de cuatro mil expositores de 95 países y territorios./.