Hanoi (VNA)- La presión de inflación en Vietnam en 2023 no resultará demasiado grande, opinaron especialistas durante un seminario sobre la evolución del mercado y precios en el país indochino en 2022 y pronósticos para el presente año.Durante la cita, efectuada por el Instituto de Finanzas de la homónima academia de Vietnam, el subdirector del Instituto de Economía y Finanzas Nguyen Duc Do, adelantó que las presiones de variables como la moneda, el tipo de cambio o los costes de los combustibles, disminuirán en 2023, puesto que tocaron el techo el año pasado.“Si el ajuste de precios se hace en la segunda mitad de 2023 con un arreglo no demasiado grande, la meta de controlar la inflación en torno al 4,5 por ciento, o incluso por debajo del cuatro por ciento, es factible”, subrayó el experto.Por su parte, el doctor Ngo Tri Long se refirió a las ventajas para impulsar el desarrollo en 2023, basado en la recuperación económica en 2022.Añadió que el control eficiente de la inflación favorece la aplicación de políticas monetarias, mientras que el bajo déficit presupuestario y el cumplimiento del plan relativo al ingreso presupuestario propician el despliegue de las políticas fiscales.Asimismo, Tri Long destacó la aprobación de distintos programas y planificaciones a mediano y largo plazo, así como la solución de distintos problemas registrados en el mercado inmobiliario y financiero, así como el laboral.