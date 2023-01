Hanoi (VNA) Aunque los expertos advierten que la economía enfrentará muchas dificultades, se pronostica que 2023 será el año de recuperación de la industria minorista de Vietnam después de la pandemia de la COVID-19.

Muchas señales indican que los inversores en el sector minorista reabrirán, incluso ampliarán el sistema comercial y el mercado. Al mismo tiempo, se espera un aumento del poder adquisitivo de los consumidores, lo cual deviene un factor importante para la vibrante industria minorista y el fuerte crecimiento.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, la industria minorista de Vietnam actualmente tiene un tamaño de mercado de 142 mil millones de dólares y se prevé un incremento de 350 mil millones de dólares para 2025, lo cual representa el 59 por ciento del presupuesto nacional total.



Las ventas minoristas totales de bienes y servicios en 2022 aumentarán un 21 por ciento, superando el objetivo planificado de la industria de un ocho por ciento.



Una encuesta reciente de empresas minoristas realizada por Vietnam Report también señala que, hasta ahora, más del 53,8 por ciento de las empresas minoristas han logrado un rendimiento comercial igual o superior a los niveles previos a la pandemia.



El crecimiento de la industria minorista ha contribuido en gran medida a la recuperación general de la economía, a pesar de la incierta situación mundial. En particular, después de la etapa fuerte de la COVID-19, el mercado minorista de Vietnam fue testigo de la aceleración de las empresas en la aplicación de la digitalización de la gestión, las operaciones, la logística y la distribución.



Sin embargo, según el viceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, todavía falta un vínculo estrecho entre las partes de la cadena de suministro de bienes (fabricantes, distribuidores, transportistas, consumidores), especialmente para los productos alimenticios esenciales.



En particular, la situación del contrabando, el fraude comercial y las mercancías falsificadas, así como las violaciones de la competencia siguen siendo complicadas.



En 2023, hay muchas señales de que las actividades minoristas estarán activas, no solo para las empresas nacionales sino también para los inversores extranjeros que planean reabrir después de la pandemia de la COVID-19.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Con el fin de aprovechar la oportunidad en este año, Central Retail, un minorista tailandés, ha anunciado recientemente que invertirá unos 869 millones de dólares adicionales en el mercado minorista vietnamita en los próximos cinco años.



Según Central Retail, el plan para invertir más capital de inversión es aumentar las ventas en el mercado vietnamita en el período 2022 - 2026 a unos dos mil 826 millones de dólares, con el objetivo de hacer negocios multicanal en el campo de los alimentos y los centros comerciales.



Con una gran inversión en Vietnam, Central Retail dijo que expandirá sus puntos de venta de las 40 provincias y ciudades actuales a 55 provincias y ciudades en todo el país.



Además, el otro minorista extranjero, Grupo Aeon, también planea construir más hipermercados en Hanoi. Esta empresa establece el objetivo para 2025 de desarrollar 20 centros comerciales en Vietnam.



Por su parte, Phung Trung Kien, fundador de la empresa de Gestión de Activos Vietnam Holdings, compartió que, a principios de 2023, el grupo de la industria minorista tendrá una mejor tasa de crecimiento.



Se prevé el lanzamiento de cuatro proyectos de centros comerciales en 2023, a saber, Central Premium Plaza, Vincom Megamall Grand Park, Sunrise City Central y Emart 2, que contribuirán con más de 116 mil metros cuadrados de nuevos espacios comerciales.



Muchos argumentan que, en 2023, la mayor tendencia de los minoristas es expandir los canales de venta, poner productos en muchas plataformas comerciales diferentes y aprovechar el poder de los canales de venta en línea.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Las compras de entretenimiento, la creación de contenido digital junto con el marketing de productos (Shoppertainment) seguirán siendo las principales tendencias en los próximos años. Las ventas promedio relacionadas con el entretenimiento, streaming y los productos vinculados con los creadores de contenido aumentarán considerablemente./.