Conferencia busca optimizar los acuerdos de EVFTA y EVIPA (Fuente: VNA)

En una conferencia efectuada la víspera, la subdirectora de la filial de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam en la ciudad de Can Tho, Nguyen Thi Phuong Linh, dijo que el EVFTA ayudará a aumentar los ingresos por exportaciones de Vietnam en un 20 por ciento este año y un 42,75 por ciento en 2025.Se espera que los productos como arroz, azúcar, carne de cerdo y de aves de corral, productos forestales y confecciones se beneficien más del pacto, indicó.Con el EVFTA, la Eurozona ofrecerá la oportunidad para que Vietnam restaure sus exportaciones después de la pandemia del COVID-19, dijo.Pham Binh An, subdirector del Instituto de Estudios para el Desarrollo de Ciudad de Ho Chi Minh, señaló algunos obstáculos en la implementación del acuerdo como la conciencia limitada de empresas nacionales sobre el EVFTA.Durante el evento, los expertos solicitaron a las autoridades municipales que intensifiquen el trabajo de comunicación y promuevan la cooperación entre localidades del país y la región.Nguyen Van Do, director del Departamento de Industria y Comercio de Ca Mau , dijo que la provincia ha adoptado un plan para la implementación del EVFTA./.