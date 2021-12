Foto de ilustración (Fuente: Báo Tài nguyên và Môi trường)

Ca Mau, Vietnam (VNA) La provincia sur vietnam ita de Ca Mau ha implementado activamente medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ), con el fin de superar las deficiencias y limitaciones de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) al respecto.Todos los niveles y sectores provinciales han determinado que esa tarea es un tema importante, urgente y a largo plazo, por lo que es necesario movilizar la fuerza de todo el sistema político con la alta determinación de cumplirla, como contribución al levantamiento de la tarjeta amarrilla de la CE al sector pesquero vietnamita y construcción de una pesca responsable con desarrollo sostenible e integración internacional.El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Ca Mau informó que la localidad cuenta en la actualidad con el 99 por ciento de los barcos pesqueros con una eslora de 15 metros o más que ha completado la instalación de equipos de monitoreo.Se trata de una buena señal, al crear condiciones favorables para que las agencias competentes eleven la eficiencia en la gestión de las actividades de explotación de las aguas en el mar, a la par de manejar con prontitud las situaciones adversas, ayudando así a los pescadores, señaló.Además, Ca Mau ha reforzado las medidas para monitorear de cerca a esas embarcaciones, con el objetivo de prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.Las labores de inspección y supervisión de las actividades de explotación pesquera en las aguas de Ca Mau se han desplegado de manera drástica y sincrónica y, como resultado, los casos con infracciones en aguas extranjeras serán sancionados con severidad./.