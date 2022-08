Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

Long An (VNA)- La provincia deltaica de Long An se mantiene lista para ofrecer todo el apoyo posible a los inversores, en particular los de Japón, para que realicen negocios con éxito en la localidad.

Así lo manifestó el presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Van Ut, en una conferencia de promoción de inversiones y el diálogo con empresas japonesas, efectuada la víspera aquí.

El funcionario instó a las agencias competentes a cumplir con las instrucciones del gobierno local para solucionar las dificultades que enfrentan las empresas.

Representantes de las empresas japonesas y agencias relevantes de Long An firman acuerdos de cooperación (Foto: VNA)

Long An ahora alberga 131 proyectos japoneses valorados en casi 479 millones de dólares, centrado principalmente en los distritos de Duc Hoa, Ben Luc, Can Giuoc y la ciudad de Tan An en los sectores de producción maderera, ingeniería mecánica, fabricación y ensamblaje de repuestos electrónicos y procesamiento de alimentos.



En la ocasión, las empresas japonesas y los jefes de las agencias relevantes firmaron memorandos de entendimiento sobre la cooperación en la capacitación de trabajadores calificados según los estándares del país nipón y el suministro de mano de obra entre la compañía de tecnología de telecomunicación de Saigon (SGTEL), la Fundación de Empoderamiento Juvenil (FYE), el colegio de ciberseguridad ISPACE y el grupo VALLEYCAMPUS./.