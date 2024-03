Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Nam Dinh, Vietnam (VNA) La provincia norvietnamita de Nam Dinh ha implementado numerosas soluciones drásticas para intensificar la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (IUU), en aras de contribuir -junto con localidades a lo largo del país- a eliminar pronto la advertencia de "tarjeta amarilla" de la Comisión Europea (CE), impuesta al sector acuático nacional.Como resultado, Nam Dinh ha impulsado la realización de patrullajes en aras de manejar las violaciones de explotación en las aguas de la provincia, ha establecido puntos de control en las desembocaduras de los ríos al mar de la localidad para prevenir y detectar violaciones a la pesca INDNR y ha revisado periódicamente para notificar la lista de barcos con alto riesgo de transgredir las reglas en el campo, con vistas a supervisar, resolver y sancionar.Nguyen Van Huu, subdirector del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural provincial informó que, con el fin de brindar más aportes al levantamiento de esa tarjeta amarilla a nivel nacional, Nam Dinh controlará estrictamente la entrada y salida de los buques pesqueros y prohibirá salir al mar a los barcos que no cumplen con los requisitos reglamentarios.Enfatizó en la importancia de poner fin a la situación de las embarcaciones que no cuentan con licencia y equipos de seguimiento de viajes, así como manejar estrictamente los casos de barcos sin matrícula que salen al mar para trabajar.En los últimos tiempos, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la provincia de Nam Dinh ha concedido licencias de explotación acuática al 96,89% del número total de buques pesqueros.Hasta el 15 de marzo, el número de buques pesqueros de 15 metros o más que ha instalado equipos de monitoreo de viajes en la localidad alcanzó el 97,38%.Cao Thi Nga, jefa de la Oficina Representativa de Inspección y Control Pesquero de la provincia de Nam Dinh, dijo que en los próximos tiempos, su entidad llevará a cabo de manera más sincrónica y drástica el trabajo de inspección y control de los buques pesqueros en el mar, a fin de mejorar las actividades en el campo./.