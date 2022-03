Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Ninh Thuan, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Ninh Thuan ha promovido las tareas de divulgación contra la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (INDNR) en los últimos tiempos, uno de los criterios para el desarrollo sostenible de la pesca, en particular, y la economía marítima en la localidad.La comunidad pesquera de Ninh Thuan se ha desarrollado cada día más, atrayendo a la provincia una gran producción en esa esfera anualmente.Con un volumen de explotación de hasta 150 mil toneladas cada año, las exportaciones pesqueras locales también han brindado contribuciones significativas al sector agroacuícola del país.Por tal motivo, Ninh Thuan debe cumplir las regulaciones sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, asegurando así las fuentes transparentes de productos pesqueros.Khuong Khac Tri, subdirector del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Ninh Thuan, informó que en la actualidad todas las provincias y ciudades costeras vietnamitas han impulsado el mencionado combate, sobre todo la Ley de Pesca de 2017, con el fin de crear condiciones favorables para el desarrollo de ese campo.Como resultado, el Departamento de Agricultura de Ninh Thuan ha coordinado con las ramas y localidades concernientes en la organización de la divulgación al respecto, con el objetivo de poner fin a las actividades de exploración ilegal en las aguas extranjeras de los barcos locales.Hasta el momento, Ninh Thuan ha instalado equipos de monitoreo de viaje en 779 embarcaciones pesqueras con una eslora de 15 metros o más, agregó.A partir de 2018, estableció dos oficinas de supervisión de la pesca en los puertos de Ca Na y Ninh Chu para controlar la salida y entrada de los barcos, remarcó.Explotar y desarrollar la economía marina figura entre los seis pilares para la planificación de Ninh Thuan en la etapa 2021-2030, con visión hacia 2050, aprobada por el viceprimer ministro Trinh Dinh Dung.Según la cual, Ninh Thuan se convertirá en una de las localidades costeras con gran ventaja marítima, paso a paso formando la cultura ecológica marina, adaptándose al cambio climático y aumento del nivel del mar y promoviendo el ecosistema existente.En ese sentido, la provincia se ha centrado en los trabajos de investigar y evaluar los recursos y el entorno de vida de las especies acuáticas en zonas costeras y alejadas bajo la gestión de Ninh Thuan, sirviendo como base para la protección, regeneración y explotación sostenible de los recursos pesqueros.Además, ha desarrollado efectivamente la pesca en alta mar y ha cambiado la reestructuración de las actividades de explotación marina, de conformidad con las condiciones naturales y recursos acuáticos.Por otro lado, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Ninh Thuan también ha lanzado modelos de combinación civil con militares y pescadores con empresas en las actividades de explotación en el mar, especialmente en áreas alrededor de las islas del archipiélago de Truong Sa (Spratly).Ninh Thuan también estimuló a las instalaciones de procesamiento de productos pesqueros a invertir en una serie de avances científico-tecnológicos, con vistas a mejorar la eficiencia de la cadena de valor de los rubros, aumentar su valor y elevar el prestigio de las marcas domesticas, entre otros./.