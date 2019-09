Escena del evento (Fuente: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Quang Nam ha cosechado logros significativos en la preservación de su antigua ciudad Hoi An y el Santuario de My Son después de 20 años de haber recibido el estatus de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.En una conferencia celebrada hoy en Hoi An, el Comité Popular provincial informó que se han gastado más de 79,4 millones de dólares para restaurar 459 sitios de reliquias en esta antigua ciudad desde 1999.El dinero fue movilizado del Estado y presupuestos provinciales, capital extranjero y el fondo correspondiente de la ciudad, detalló.En particular, Quang Nam aprobó un proyecto sobre restauración urgente de sitios históricos que están en alto riesgo de colapso. Cerca de 1,586 millones de dólares se han destinado para el trabajo de restauración de 72 sitios.En las últimas dos décadas, se repararon 11 torres Cham en el sitio del patrimonio mundial Santuario de My Son a un costo total de casi 7,25 millones de dólares.Junto con los trabajos de restauración, la provincia ha hecho esfuerzos para promover los valores culturales de la antigua ciudad de Hoi An mediante el desarrollo de productos turísticos destacados como "luna llena en la ciudad antigua", "calle peatonal", "un día trabajando como agricultor en la aldea Tra Que", y" un día como pescador en cayo Cu Lao Cham", o visitas a pueblos artesanales tradicionales.El año pasado, la antigua ciudad recibió a más de 2,3 millones de visitantes en comparación con casi 100 mil llegadas en 1999. Los buenos servicios turísticos han ayudado a aumentar el ingreso promedio de los locales a dos mil dólares al año.Una mejor infraestructura de turismo y transporte junto con actuaciones culturales estelares en el Santuario de My Son han hecho que el área se vuelva más atractiva para los visitantes nacionales y locales.En 2018, alrededor de 399 mil 600 viajeros llegaron al sitio y generaron 2,7 millones de dólares en ingresos por turismo.En cuanto a cayo Cu Lao Cham, que fue reconocida como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO hace diez años, la provincia ha prestado la debida atención a la protección de las especies marinas, las zonas montañosas y los ecosistemas de la selva tropical.Según Tran Van Tan, vicepresidente del Comité Popular provincial, el trabajo de preservación y desarrollo de productos turísticos ha confirmado la posición creciente de las dos herencias culturales y la reserva de biosfera Cu Lao Cham en el mapa turístico del país y de la región.Mientras tanto, el jefe de la Oficina de la UNESCO en Vietnam, Michael Croft, elogió los esfuerzos y contribuciones de individuos y organizaciones en la localidad para preservar y promover los valores de las herencias.En la ocasión, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó certificados de mérito a cinco organizaciones y seis individuos, y el Comité Popular de Quang Nam otorgó certificados de mérito a 25 organizaciones e individuos por sus esfuerzos interminables para preservar los valores de los sitios del patrimonio mundial.-VNA