Ben Tre, Vietnam (VNA)- Ben Tre y Tra Vinh son dos de las 28 localidades costeras de Vietnam, por lo tanto, la economía marítima tiene un significado muy importante para desarrollarse.Con una costa de más de 130 kilómetros, las dos provincias han explotado sus ventajas para centrarse en el desarrollo de los campos de cultivo, pesca, procesamiento de productos acuícolas, servicios logísticos y turismo marítimo.En los últimos años, la provincia de Ben Tre explotó casi 46 mil hectáreas de acuicultura, con una producción total de más de 298 mil toneladas. En particular, el modelo de cultivo de camarones de alta tecnología en Ben Tre se está desarrollando con bastante fuerza, con el área cada vez más expandida.La pesca de la provincia también está creciendo, con una producción de alrededor de 210 mil toneladas por año. Además, los servicios de logística e infraestructura se han perfeccionado, con la inversión en tres puertos pesqueros y dos refugios contra tormentas.Mientras, la provincia de Tra Vinh tiene un canal para que los barcos de gran tonelaje ingresen al río Hau, atravesando por el territorio de Tra Vinh y conectando el puerto de Cai Cui (provincia de Can Tho). Este es un proyecto importante para ayudar a la localidad a convertirse en un centro para el comercio internacional. En particular, los productos agrícolas locales tienen oportunidad de acceder al mercado interno, los países de la subregión del Mekong y los estados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Tra Vinh también cuenta con la zona económica de Dinh An, que deviene una de las ocho zonas económicas costeras claves del país invertidas por el gobierno central para explotar el potencial de la economía marina , promover el desarrollo socioeconómico y el crecimiento industrial local en particular, y el Delta del Mekong en general. Además, la provincia tiene muchas ventajas en el desarrollo de la acuicultura y la pesca, con cerca de 34 mil hectáreas de cultivo y cerca de mil 200 barcos de pesca.Recientemente, Ben Tre y Tra Vinh también han desarrollado fuertemente las fuentes de energía renovables del mar. Los proyectos de energía eólica puestos en marcha igual hacen una importante contribución al desarrollo de la industria sin humo, creando un punto de atracción en el ecoturismo marino.El Ministerio de Industria y Comercio aprobó la planificación de 19 proyectos de energía eólica con una capacidad total de más de mil 007 megavatios (MW) en Ben Tre. Hasta la fecha, nueve proyectos con una capacidad de alrededor de 368 MW se están desplegando en el campo, la construcción y la instalación se completaron con una capacidad de 270 MW.Mientras, la provincia de Tra Vinh dio luz verde a la propuesta de inversión en nueve proyectos de energía eólica, de ellos, cinco se pusieron en operación y conectaron a la red nacional, con 79 torres de aerogeneradores, una inversión total de más de 695,65 millones de dólares y capacidad de 320 MW.En el próximo tiempo, las provincias de Ben Tre y Tra Vinh aspiran a convertirse en localidades fuertes y sostenibles en la economía marina, centrándose en el desarrollo de energías renovables, la pesca y el turismo; formar gradualmente una cultura ecológica marina, adaptarse al cambio climático; asegurar el medio ambiente marino, prevenir la erosión costera, conservar y promover los ecosistemas marinos.Tra Vinh ha sido seleccionada por el Gobierno como una provincia clave para el desarrollo de la pesca y la fortaleza en los intercambios internacionales y el desarrollo de un puerto de aguas profundas.Mientras, Ben Tre se centrará en el desarrollo de energías renovables, pesca y turismo para 2030, con una visión para 2045. /.