Las actrices Quynh Nhu, Hoang Phuong, Tuyet Anh en la película (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA) "Along the sea" (Junto al mar), una coproducción de Vietnam y Japón aclamada a nivel internacional sobre las trabajadoras migrantes del país indochino en la Nación del Sol Naciente, se presentará al público nipón a partir de mayo próximo.

Según el periódico Nhan Dan (Pueblo), la obra se estrenará en la ciudad de Aomori, en la prefectura homónima, antes de llegar a Kioto (7 de mayo), Osaka (8 de mayo) y otras urbes.

"Along the sea", del director nipón Akio Fujimoto, narra los calvarios en la vida de Phuong, An y Nhu, tres chicas vietnamitas que a sus veinte años de vida marchan para trabajar en el país del Sol Naciente.

En los dos años desde su lanzamiento, en 2020, la cinta fue honrada como "La mejor película sobre la trata de personas" del Festival Internacional de Cine de El Cairo 2020 y en la categoría "World Focus" del Festival Internacional de Cine de Tokio 2020.

Entre las tres actrices principales de la obra, se encuentra Hoang Phuong, quien por su actuación en la coproducción "Amor invisible" de Vietnam y China se convirtió en la primera vietnamita en recibir el premio a la mejor intérprete extranjera en el Festival Internacional de Cine de París 2021./.