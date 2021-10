Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La reapertura de la economía se considera ahora como la forma esencial para crear oportunidades de recuperar el ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre, con el fin de mejorar el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam en 2021.Así lo subrayó Vu Tien Loc, presidente del Centro de Arbitraje Internacional de Vietnam (VIAC), durante un seminario en línea sobre el panorama de la economía del país indochino en 2021.Tien Loc enfatizó que se trata también de una buena forma para que el estado del Sudeste Asiático no se quede atrás en el proceso de recuperación económica en el mundo.El funcionario consideró que si la situación no se mejora pronto, o sea las medidas para abrir el mercado no se adoptan a justo tiempo, el PIB de Vietnam continuará disminuyendo en los próximos tiempos.En ese sentido, Vietnam corre el riesgo de perder el ritmo y quedarse fuera del proceso de reanudación de las cadenas de suministro globales cuando las principales economías que también son sus socios se están recuperando.Por su parte, el especialista Nguyen Xuan Thanh enfatizó en la necesidad de abrir de inmediato la economía y mantener ese estado, al señalar que no se puede volver a aplicar el distanciamiento social contra el COVID-19 a gran escala en el país como en los últimos meses.En la ocasión, los participantes subrayaron que en el contexto que la epidemia está bajo control, Vietnam tiene que aprovechar esta “oportunidad de oro” para relajar el distanciamiento social contra la enfermedad, abrir el mercado y reiniciar la economía nacional, con vistas a lograr crecimientos en los últimos tres meses de 2021 y en 2022.Según estadísticas oficiales, el crecimiento del PIB de Vietnam en la etapa entre junio y septiembre registró una reducción de 6,17 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2020.Sin embargo, el PIB del país en los primeros nueve meses de 2021 mostró un incremento de 1,42 por ciento, nivel todavía lejos de lo planteado para ese lapso.El Ministerio de Planificación e Inversión de Vietnam acabó de presentar al Gobierno planes para el crecimiento del PIB en 2021 y según los cuales, se esfuerzan por conseguir un incremento de tres a 3,5 por ciento este año./.