Ba Ria- Vung Tau, Vietnam (VNA)- El séptimo arte vietnamita vistió anoche sus mejores galas con la 21 entrega en esta provincia sureña de los Premios Loto de Oro , que cada dos años conceden el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, y el Departamento de Cinematografía a las mejores producciones.Song Lang, película sobre el arte tradicional Cai Luong de Vietnam, se alzó con el premio Loto de Oro en la categoría de largometraje, mientras su director, Le Nhat Quang, fue honrado como el mejor director.La joven Hoang Yen Chibi, con su excelente actuación en la cinta Thang nam ruc ro (Go- Go Sisters) ganó el premio a la mejor actriz, mientras que un rostro conocido de la televisión vietnamita, Tran Thanh, se llevó la distinción como mejor actor por su papel en el filme Cua lai vo bau (Win My Baby Back).Mientras tanto, los premios a mejor actriz secundaria y actor de reparto, fueron entregados a Cat Vi por la película Hai Phuong (Furie) e Issac por Song Lang, respectivamente.En la ceremonia de clausura, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ta Quang Dong, destacó la calidad de las películas y expresó su confianza en un mayor desarrollo futuro de la industria cinematográfica nacional.La próxima edición del Festival se celebrará en la ciudad de Hue, de la provincia central de Thua Thien- Hue en 2021./.