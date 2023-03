Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) Representantes vietnamitas y extranjeros se reunieron en un seminario para recopilar opiniones al Proyecto de desarrollo sostenible de un millón de hectáreas de cultivo de arroz de alta calidad asociado al crecimiento verde en el Delta del río Mekong, organizado en la ciudad sureña de Can Tho.En sus palabras, Tran Thanh Nam, viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, dijo que sobre la base de orientación de la planificación del arroz de cada localidad en la región, la reorganización de la producción enfrentará numerosas dificultades, sobre todo la conversión del área de cultivo y la vinculación de los agricultores con las cooperativas.En el último tiempo, la cartera se ha coordinado con el Banco Mundial (BM) y las agencias especializadas para completar el borrador de proyecto y presentarlo al Primer Ministro de Vietnam por su aprobación, agregó.Los resultados de la encuesta sobre la producción de arroz en las provincias de Long An, Dong Thap y An Giang y la ciudad de Can Tho señalaron que estas localidades mostraron su consenso y elaboraron planes específicos para implementar el dicho proyecto hasta 2025, con visión hacia 2030, señaló.Por su parte, Li Gou, representante de BM, evaluó que el Delta del río Mekong tiene una buena base y experiencias adquiridas desde el proyecto “Transformación agrícola sostenible en Vietnam” (VnSAT) auspiciado por el Banco Mundial, lo que será la premisa para que la región elabore con éxito el proyecto.La aplicación de técnicas de cultivo sostenible en el proyecto ayudará a los agricultores a reducir los costos de los insumos, mejorar los ingresos y perfeccionar el acceso a la financiación del carbono que el mundo está buscando ahora, remarcó.El proyecto pretende reorganizar la producción de arroz de manera sostenible, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ser respetuoso con el medio ambiente y mejorar el nivel de la vida de los agricultores, como contribución a garantizar la seguridad alimentaria nacional y la exportación efectiva./.