Fabricación de máscaras de tela en la empresa May 10 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Sin un paquete de apoyo empresarial más eficaz, será difícil para Vietnam lograr un crecimiento económico de 6,5 por ciento este año, ya que se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) en el primer semestre alcance solo un 5,8 por ciento.

Nguyen Xuan Phu, presidente del grupo Sunhouse, dijo que como otras firmas de gran escala, su empresa necesita políticas de apoyo en lugar de asistencia financiera.

En la actualidad, el país cuenta con alrededor de 500 firmas de gran escala que contribuyen del 60 al 70 por ciento al presupuesto estatal, lo que hace imposible proporcionar un paquete de apoyo común para todas, señaló Xuan Phu.

Se necesita un mecanismo más fluido y procedimientos administrativos más simples para concentrarse en la producción, ya que el COVID-19 ha modificado el entorno para muchas empresas, indicó.

Mientras tanto, Than Duc Viet, director general de la compañía textil May 10, dijo que el actual paquete de apoyo aún no puede respaldar a las empresas en superar las dificultades.

En 2020, May 10 y otras firmas del sector enfrentaron dificultades por la falta de insumos y la reducción de las ventas. Sin embargo, al entrar en 2021, la situación ha cambiado por completo, con numerosos pedidos.



Informó que alrededor del 90 por ciento de los productos de la compañía se exportan a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, pero señaló que sin mecanismos y políticas favorables para atraer a trabajadores y protegerlos de los impactos del COVID-19, la empresa no puede cumplir los encargos.

Nguyen Duc Kien, jefe del equipo de asesoría económica del Primer Ministro, dijo que las empresas vietnamitas buscan oportunidades para ampliar su cuota en el mercado mundial cuando otros grandes proveedores como la India, Bangladesh y Myanmar luchan contra el coronavirus.

Reiteró que, dada la situación actual, Vietnam tiene la oportunidad de captar un mayor flujo de inversión extranjera directa (IED).

Aunque el número de casos del COVID-19 supera los 12 mil 500, Vietnam todavía se considera uno de los países más exitosos del mundo en el control de la pandemia.

Junto con el control efectivo del COVID-19, es crucial diseñar nuevas políticas de apoyo para alcanzar un crecimiento económico del 6,5 por ciento este año, enfatizó.

El viceministro de Planificación e Inversión, Tran Quoc Phuong, dijo que la pandemia ha obligado a muchos grupos multinacionales a establecer nuevos centros de producción para diversificar las cadenas de suministro./.