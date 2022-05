Hanoi (VNA)- “España tiene empresas líderes mundiales en el ámbito de energías renovables y en la gestión del agua, y esperamos poder colaborar con Vietnam en esa transformación que debe realizar”, reafirmó la embajadora del país europeo acreditado en Hanoi, Pilar Méndez Jiménez.

Al conceder una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias, en ocasión del aniversario 45 del establecimiento de las relaciones bilaterales (23 de mayo), la diplomática reiteró, además, la disposición del Gobierno de España, en general, y de las empresas, en particular, de acompañar a Vietnam en el proceso de transición energética.Por otro lado, al referirse al progreso de los vínculos binacionales, Méndez Jiménez precisó que “desde el principio eran relaciones basadas en cooperación al desarrollo donde España prestó especial atención a sectores como desarrollo sostenible y también el apoyo a las mujeres en Vietnam”, citando como ejemplo la asistencia de más de 19 mil millones de euros de la Agencia de Cooperación al Desarrollo en pos de apoyar a las mujeres en la nación del Sudeste Asiático, en especial las víctimas de violencia de género .“Con el tiempo Vietnam se fue desenvolviendo y ha conseguido grandes cuotas de desarrollo, hoy es un país de renta media baja, por lo tanto, ya no es un país de cooperación al desarrollo, sino que tenemos una relación más basada en la economía”, notificó.Según la jefa de la misión diplomática de España en Hanoi, se registran cada vez más empresas de su país que invierten en Vietnam, en especial en los sectores de interés común como desarrollo sostenible, gestión de agua, energía renovable y tecnología.En tanto, al abordar las ventajas brindadas por el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y España, Méndez Jiménez remarcó que el EVFTA entró en vigor justo con la llegada de la pandemia, por lo cual, dijo, tiene aún mucho potencial por desarrollar.En ese sentido, abogó por intensificar la cooperación para impulsar la reducción y eliminación de las barreras no arancelarias, en pos de aprovechar al máximo los beneficios brindados por el Tratado.