Can Tho, Vietnam (VNA)- El fondo FUNDGO destinado a apoyar a las empresas emergentes en la transformación digital realizó su debut en la ciudad survietnamita de Can Tho, en el delta del Mekong.Se trata del primer fondo de su tipo en la localidad para apoyar e invertir en empresas emergentes, el cual fue establecido por la corporación TRUSTpay, con sede en la ciudad.Durante la ceremonia de lanzamiento, FUNDGO también firmó un acuerdo de cooperación estratégica con la Unión de Jóvenes de Can Tho para implementar programas de apoyo a empresas emergentes y el despliegue de actividades comunitarias.En su discurso, la secretaria de la Unión Juvenil de Can Tho, Lu Thi Ngoc Anh, subrayó que apreció muchas ideas de empresas emergentes relacionadas con la transformación digital , por lo que el fondo abrirá una puerta de entrada para que las empresas emergentes jóvenes accedan al capital y realicen sus sueños.Además del capital, el fondo también asesora y apoya a jóvenes empresas emergentes en muchas otras áreas, como tecnología, finanzas, derecho y desarrollo de marca, dijo.FUNDGO tiene como objetivo incubar y realizar una inversión a largo plazo no solo en nuevas empresas, sino también en pequeñas y medianas empresas con altas capacidades creativas, destacó Dinh Tuan Kiet, presidente del fondo y de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la ciudad.El fondo diversificará su cartera en cadenas alimentarias, agricultura, atención médica, tecnología educativa, financiera, médica y modelos comerciales de marketing, añadió Tuan Kiet.Agregó que también alentará a los negocios con una buena orientación tecnológica, como aplicaciones en plataformas móviles e Internet o aplicaciones potenciales de tecnología agrícola en el mercado vietnamita y otros países con condiciones similares en el mundo.El fondo también tiene mecanismos prioritarios para empresas que operan hoy en los sectores económicos de la ciudad y otras especializadas en la alta tecnología en la producción, así como para científicos, docentes, estudiantes que tengan invenciones prácticas con altas posibilidades de comercialización, creando así una fuerza impulsora para el desarrollo local./.