Can Tho, Vietnam (VNA)- Representantes de la Universidad Americana en Vietnam (AUV, en inglés) en el Norte entregaron hoy 41 becas escolares para el estudio en Estados Unidos a educandos de la ciudad de Can Tho , de la nación indochina.El acto de entrega se efectuó en el marco de una reunión con las autoridades locales, durante la cual, Duong Manh Cuong, representante en jefe de AUV en el Norte de Vietnam, precisó que ente esas becas se incluye una valorada en 60 mil dólares, 10 de descuento de 50 por ciento de costos de estudio (de 30 mil dólares cada una) y 30 de reducción de 30 por ciento de la tasa de matrícula (de 18 mil dólares cada una).Esas asistencias se destinan a estudiantes calificados a nivel municipal o nacional que poseen el nivel de dominio del idioma inglés equivalente al 7.5 de IELT, examen de certificación al respecto más popular del mundo.Esos alumnos pasarán dos años en la AUV en la ciudad de Da Nang y otros dos en una de las 20 universidades de primera categoría de Estados Unidos.A su vez, Duong Tan Hien, vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, se refirió a la atención del gobierno municipal al respaldo a los estudiantes y cuadros que estudian en el extranjero, en pos de garantizar los recursos humanos calificados para la urbe.En ese sentido, destacó el significado de las 41 becas escolares de AUV en el Norte y propuso establecer una filial del centro de educación superior en Can Tho./.