La delegación realiza ofrenda de incienso en el Área Conmemorativa del Presidente Ton Duc Thang (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, quien también es la titular del Consejo Electoral Nacional, valoró hoy la preparación de la provincia sureña de An Giang para las elecciones de diputados del Parlamento de la XV legislatura y los consejos populares en todos los niveles para el mandato 2021-2026.Durante una reunión de trabajo esta mañana con el Comité Directivo de Elecciones de esta provincia, la dirigente destacó el desempeño de An Giang en el establecimiento de los comités electorales y la divulgación de las informaciones al respecto, además de garantizar el orden, la seguridad, las instalaciones y las labores de supervisión.En cuanto a la composición, la localidad cumplió con la política de reducir tanto el número de unidades electorales como la cantidad de delegados según las instrucciones, agregó.También enfatizó que An Giang, así como algunas otras localidades de la región, deben prestar atención a la situación del COVID-19, especialmente intensificar las fuerzas de control y prevención antiepidémica en las zonas fronterizas, en pos de asegurar el éxito de las votaciones, previstas a celebrarse el 23 de mayo venidero.Además, se mostró conforme con las tareas planteadas por el Comité Directivo de Elecciones de An Giang, y dijo que la provincia es una localidad densamente poblada, por lo que necesita fortalecer la divulgación en los medios de comunicación, garantizar la sincronización y eficiencia del sufragio, a la par de construir canales para la recepción de los comentarios.Por su parte, Nguyen Thanh Binh, subsecretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en An Giang y presidente del Comité Popular provincial, reveló que se seleccionarán en la localidad a nueve diputados al Parlamento y 62 delegados para el Consejo Popular Provincial.Anteriormente, Kim Ngan visitó y realizó ofrendas de incienso en el Área Conmemorativa del Presidente Ton Duc Thang en la ciudad de Long Xuyen./.