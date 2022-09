El embajador Phan Chi Thanh visita un stand de productos vietnamitas en el evento. (Foto: VNA)

Bangkok (VNA)- Como parte de las actividades para celebrar el 77.° aniversario del Día Nacional (2 de septiembre), la Embajada de Vietnam en Bangkok, en colaboración con la empresa Berli Jucker (BJC), celebra del 15 al 28 de septiembre la feria “Sabor de Vietnam” (Taste of Vietnam) en el sistema de supermercados BigC Bangkok.La semana “Sabor de Vietnam” tiene como objetivo promover productos de alta calidad del país indochino entre los tailandeses y la comunidad de vietnamitas residentes en ese territorio.Los artículos de Vietnam promocionados en el evento incluyen productos agrícolas, alimentos procesados, café, jugos de frutas, etc.Al visitar Big C Bangkok en esta ocasión, los clientes no solo pueden comprar productos vietnamitas de alta calidad, sino también disfrutar algunos platos famosos típicos de la nación indochina. VNA/VOV