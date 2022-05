Los jugadores de los dos equipos compiten ferozmente por el balón en el centro del campo (Fuente: VNA)

El delantero Nham Manh Dung marca el único golo para la selección vietnam ita (Fuente: VNA)

La audiencia se llena de emociones cuando el futbolista Nham Manh Dung anota el único gol del partido. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam defendió exitosamente su trono tras ganar hoy 1-0 ante Tailandia en la final de fútbol masculino de los XXXI Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 31) y ganó la medalla de oro.El choque tuvo lugar en el estadio de My Dinh, en la capital Hanoi, donde tiene un aforo de alrededor de 40 mil personas.El partido se desarrolló muy tenso y emocionante. Los futbolistas de ambos lados jugaron lo mejor que pudieron y le brindaron a la audiencia un hermoso partido.Muchas oportunidades de gol se crearon hacia la portería del otro en el primer tiempo del partido, pero no lograron aprovecharlas. La primera mitad se finalizó con empate.En la segunda mitad, el ritmo de juego aumentó. Los jugadores vietnamitas realizaron muchos tiros hacia la portería del tailandés. En el minuto 83, tras recibir el pase perfecto de Manh Dung, el delantero Nham Manh Dung cabeceó al fondo de las mallas un centro preciso y marcó el único gol del partido.La selección tailandesa intensificó su ataque para buscar el empate. Sin embargo, ante una defensa efectiva y férrea de las anfitrionas, los visitantes no pudieron lograr su meta.Con anterioridad, la selección de fútbol femenino de Vietnam también ganó la medalla de oro tras derrotar 1-0 a Tailandia. /.