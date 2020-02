Hanoi (VNA) - Las empresas vietnamitas han expresado su preocupación por su producción debido a la compleja situación de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus ( COVID-19 ) por la falta de materias primas.Mai Xuan Duong, presidente de la Asociación de Confecciones y Textiles en la provincia norteña de Hung Yen, dijo que las empresas se enfrentarán a la posibilidad de carencia de materiales en los próximos meses.“La mayoría de nuestros materiales, como tela e hilo, son importados de China. Los informes muestran que solo tenemos suficiente para un mes más”, mostró su preocupación el empresario.“Debido a la epidemia en China, nuestros proveedores no pueden garantizar que se entreguen los materiales que hemos pedido. Es casi inevitable que las empresas en Vietnam carezcan de materiales en este momento”, expresó.Dijo que tal escasez provocaría que las empresas tuvieran que suspender temporalmente las operaciones, con el despido temporal de los trabajadores, de dos a cuatro semanas, y aseguró que las pérdidas son obvias.Unas cinco mil empresas de confección en Vietnam emplean a dos millones 500 mil trabajadores. Incluso si los trabajadores son despedidos debido a la falta de materiales de producción, las empresas tendrán que pagarles.El sector de la confección y el textil no es el único afectado.Nguyen Van Manh, conductor de la compañía de autobuses Norte-Sur, dijo en el mes pasado, la cantidad de pasajeros se había reducido drásticamente, por lo que empresa planeaba recortar servicios y despedir a trabajadores.Mientras tanto, Nguyen Quoc Anh, presidente de la Asociación de Fabricantes de Caucho y Plástico de Ciudad Ho Chi Minh, dijo que la producción de caucho y plástico en Vietnam importa el 70 por ciento de los materiales de China.“Si nuestro socio chino no puede suministrar materiales en el próximo mes, tendremos que importarlos desde Japón o Corea del Sur a precios más altos, por lo tanto no podremos obtener ganancias", subrayó.Vu Minh Tien, director del Instituto de Trabajadores y Sindicatos del Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales, dijo que las leyes sobre trabajo y seguridad social establecen que en ciertos casos cuando los trabajadores son despedidos temporalmente, las empresas podrían suspender temporalmente el pago de su seguro social.."Creo que tanto las empresas como los trabajadores necesitan compartirlos dramáticamente para superar la situación", dijo el funcionario./.