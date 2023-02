Hanoi (VNA)- Los viajeros que no estén completamente vacunados contra la COVID-19 ya no necesitarán mostrar prueba previa negativa para ingresar a Singapur a partir del 13 de febrero, informó el grupo de trabajo multiministerial que aborda la pandemia en el país insular.Los visitantes a corto plazo esta nación del Sudeste Asiático que no estén completamente vacunados tampoco estarán obligados a comprar un seguro de viaje que cubra el tratamiento médico al respecto, ni habrá necesidad de mostrar prueba de vacunación antes de la llegada.Todos los viajeros por vía aérea o fluvial deben presentar una declaración médica al ingresar a Singapur.También el 9 de febrero, el Ministerio de Salud anunció que dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público, excepto en los establecimientos médicos./.