El coronel general To An Xo, vocero del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam (Fuente: thanhnien.vn)

Fuerzas de seguridad de Dak Lak (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La Agencia de Investigación de la Policía de la provincia altiplana de Dak Lak decidió someter a proceso legal el caso de “terrorismo contra la administración popular, ocultación del crimen; no denunciar a los delincuentes, organizar e intermediar a otras personas para que salgan, entren o permanezcan ilegalmente en Vietnam”.Tal información fue dada a conocer hoy por el coronel general To An Xo, vocero del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.Al mismo tiempo, la Agencia de Investigación emitió decisiones para iniciar procedimiento legal y solicitar la pena de prisión para 75 sujetos por actos de terrorismo que pretendían oponerse a la administración popular, según el Artículo 113 del Código Penal de 215.También, procesó a siete personas por no denunciar a delincuentes, a una por ocultar a delincuentes y a una por organizar e intermediar con otras personas para que salieran, entraran o permanecieran ilegalmente en Vietnam.Las decisiones de procesamiento legal fueron aprobadas por la Fiscalía del mismo nivel.Según el vocero del Ministerio de Seguridad Pública, hasta la fecha, las autoridades incautaron 23 pistolas de diferentes tipos, dos granadas, mil 199 balas, 15 detonadores, 1,2 kilógramos de explosivos, un silenciador, dos visores, un juego de minas simuladas, 30 cuchillos, 10 banderas de FULRO y numerosos vehículos utilizados por los delincuentes.La situación en Dak Lak, en particular, y la Altiplanicie Occidental, en general, vuelve a la normalidad y la seguridad y el orden se garantiza, informó.El Ministerio de Seguridad Pública valoró a este como un caso de terrorismo con el fin de sabotear a la administración popular, y calificó los actos de los delincuentes de crueles e inhumanos, pues provocaron consecuencias especialmente graves.La policía tiene documentos y pruebas que confirman la existencia de apoyo e instrucciones de ciertas organizaciones e individuos en el extranjero. Incluso, algunos enviados del exterior entraron ilegalmente a Vietnam para organizar y dirigir ataques terroristas. /.