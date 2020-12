El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, interviene en la conferencia de balance del Año de Presidencia de ASEAN 2020. (Fuente: VNA)

Moscú (VNA)- El 2020 es realmente un año especial para Vietnam, ya que por primera vez en su historia diplomática, el país asumió tanto la presidencia rotativa de la ASEAN como el miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU), según la agencia de noticias Sputnik de Rusia.Este también es un año desafiante para Vietnam , ya que la pandemia de COVID-19 se ha desarrollado de manera complicada, cambiando la vida de todo el mundo.Después de revisar los eventos diplomáticos destacados de Vietnam durante el año, la agencia de noticias evaluó que, como miembro no permanente del CSNU, Vietnam ha presentado muchas iniciativas en campos menos mencionados, como la actividad humanitaria, las misiones de mantenimiento de la paz, la mitigación del cambio climático, y prevención del ciberdelito.Cabe destacar que el país propuso que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución para celebrar el 27 de diciembre de cada año el Día Internacional de la Preparación para Epidemias.Con respecto al papel del presidente rotativo de la ASEAN, Sputnik enfatizó que el punto más destacado de la ASEAN 2020 son las reuniones en línea.Vietnam se adaptó rápidamente a la situación, aplicando el ciberespacio para organizar conferencias establecidas en el plan del Año de la Presidencia de la ASEAN en formato virtual, señaló.Esto fue respondido calurosamente por todos los países de la ASEAN, así como por los socios del bloque. Demostró que la pandemia de COVID-19 no pudo romper la cohesión de toda la ASEAN.Según Sputnik, un gran éxito de ASEAN 2020 fue la firma del Acuerdo de Asociación Integral Regional (RCEP) por parte de ASEAN y sus cinco socios, a saber, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.El acuerdo abre un nuevo y prometedor período de cooperación económica y comercial, que contribuirá a acelerar el proceso de construcción de la Comunidad Económica de la ASEAN 2025. A partir de la cual, la ASEAN se convertirá en un socio dinámico y poderoso que promueve la cooperación para la prosperidad mutua.Concluyó que en los dos roles importantes en 2020, Vietnam siempre ha sido consistente y firme en principio, pero extremadamente flexible en medidas y conducta./.