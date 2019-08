Una reunión de la Asamblea Nacional de Tailandia (Fuente:VNA)

Bangkok, 11 ago (VNA) - Dos de los nueve micro partidos de Tailandia, cada uno con un solo puesto en la cámara baja del país, anunciaron hoy que abandonarán la coalición gobernante y servirán independientemente como "parlamentarios del pueblo".El líder del Partido Thai Civilizado, Mongkolkit Suksintaranont, informó que él y Pichet Sathirachawal, dirigente de Prachatham Thai, acordaron servir como parlamentarios del pueblo, lo que significa que no se alinearían ni con el gobierno ni con la oposición, sino que votarían a su propia discreción.Según Mongkolkit, los dos también acuerdan no aceptar ninguna posición política ofrecida por Palang Pracharath, el Partido principal de la coalición.Agregó que el gobierno no necesita preocuparse por la estabilidad cuando sus micros partidos abandonan la coalición gobernante.Si los dos parlamentarios se retiraron de la coalición, el gobierno tendrá 252 votos contra 246 de la oposición. - VNA