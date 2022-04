Mujeres de la etnia Mong (Fuente:VOV)

Hanoi (VNA)- Para describir la cultura única de la etnia Mong, es necesario destacar los trajes tradicionales de las mujeres autóctonas, en particular, el de la rama Mong Blanco. Este traje se considera el más sofisticado de todos y muestra el talento de las mujeres locales.La indumentaria de la mujer del grupo étnico Mong blanco consiste en una blusa corta y pantalones de tela negra con dos bandas también negras y sueltas de la cintura para abajo que se llaman "dai se" y cubren tanto la parte delantera como la trasera. No puede faltar un pañuelo en la cabeza, decorado con rosarios.Pero lo más destacado de esta vestimenta reside en el cinturón con brillantes motivos decorativos. Para obtener los cinturones más hermosos, se requiere de mucho tiempo y hábiles manos en el proceso de bordado.Las artesanas usan dos piezas de tela, la pieza de color que se coloca debajo como fondo y otra de color blanco encima. Toman unas tijeras pequeñas y afiladas haciendo las líneas en espiral. Cada cuadrado tiene 4 o 6 espirales y cada espiral con 3 o 5 líneas circulares. Cada cinturón está obligado a tener 10 piezas de tela lo suficientemente larga para envolvérselo alrededor de la espalda. Según Vu Thi Chia, residente en la comuna de Long He, distrito de Thuan Chau "Hacer el cinturón requiere meticulosidad. Cuanto más sofisticado es el cinturón, más hermoso es. Este trabajo tarda en 2 meses a medio año, incluso un año entero solo para completar un cinturón, pero solo lo hacemos cuando somos jóvenes, hasta unos 40 años de edad".Las blusas de las mujeres de la etnia Mong blanco a menudo tienen un cuello bastante abierto y se abrochan con un solo botón a la altura de la cintura, formando la letra V. Mientras, el escote está bordado o cosido con diferentes colores, por lo que las mujeres visten una camisa blanca en el inferior. Al mismo tiempo, llevan una pechera que también está bordada de manera muy elaborada, con patrones coloridos.La pechera mide solo unos 15 centímetros de ancho y casi 20 centímetros de largo, pero se necesitan de 2 a 3 días para completar el bordado en esta parte. La blusa está estampada en las mangas mediante la mezcla de unas 25 telas, de colores negro y azul. Vi Thi Lia, en la comuna de Co Noi, distrito de Mai Son, provincia de Son La, compartió: "Coser una blusa tradicional lleva mucho tiempo, especialmente para dos mangas. Si te concentras, puedes combinar telas para crear las mangas, luego conectarlas al cuerpo y añadir la capa interna".En el pasado, estas mujeres usaban lino tejido a mano para confeccionar vestidos para ellas, sus esposos e hijos. Pero ahora compran telas industriales, por eso no dedican mucho tiempo a tejer, sin embargo, no les gustan los tejidos de colores confeccionados, porque su calidad y su durabilidad no se pueden comparar con la costura tradicional. Vi Thi Lia, en la comuna de Co Noi, distrito de Mai Son, provincia de Son La, agregó: "Todas nos cosemos algunos trajes tradicionales para usar en los festivales y días de vacaciones. También producimos dos trajes para ahorrar en la vejez".En los días de primavera, la brillante belleza de los trajes de las mujeres Mong y de otras minorías étnicas de las zonas montañosas del norte hacen que la imagen primaveral sea más colorida. VNA/VOV