El fotógrafo Tran Tuan Viet, autor de muchas obras premiadas en el país y en el mundo (Fuente: VOV)

Hanoi (VNA)- Para Tran Tuan Viet, ganador del premio honorífico del concurso de instantáneas en blanco y negro International Monochrome Photography Awards con su obra “Mañana de invierno”, tomar fotos no sólo es un trabajo para ganarse la vida, sino la razón de su vida.

La foto “Mañana de invierno”

Un artículo publicado en el portal digital de la Voz de Vietnam (VOV), destaca que en 2017, Tuan Viet, también el único colaborador vietnamita de la prestigiosa revista National Geographic (NatGeo), se convirtió a los 34 años de edad en un fenómeno del mundo de la fotografía luego que su obra “Haciendo inciensos” apareciera en la columna “Visions of Earth” (Visiones de la Tierra) de NatGeo.

“Haciendo inciensos”, la instantánea con la que Tuan Viet ganó el primer galardón en el concurso de fotografía de la revista Smithsonian en 2018.

Un año después, la misma obra ganó el primer galardón en el concurso de fotografía de la revista Smithsonian, de Estados Unidos, en la categoría de viajes.

Hasta el momento, 20 instantáneas tomadas por Tuan Viet figuran en el Top de Mejores Fotos del Día seleccionadas por Your Shot (la comunidad de aficionados de NatGeo integrada por más de un millón de personas de 165 países). De estas, 7 fueron galardonadas con el premio Mejor Momento del Día.

“No fue hasta 2007 que tuve la oportunidad de usar una cámara digital Canon, cuya calidad me impresionó. Después, decidí comprarme mi primera cámara y aprender los conceptos básicos por mi propia cuenta, desde la composición, el momento, la apertura de diafragma, hasta la sensibilidad a la luz, etc. Busqué los documentos pertinentes en Internet y aprendí de amigos y fotógrafos que conocí para sacar hermosas fotos”, contó Tuan Viet.

Tuan Viet se graduó en la universidad en 2005 con un título de arquitecto. Trabajar en la arquitectura era lo que había soñado desde la infancia. Sin embargo, el destino, o mejor dicho la pasión por el arte de la fotografía, lo llevó a otro camino; pero ni en sus más remotos sueños se hubiera imaginado tener tanto éxito y popularidad con lo que solía hacer en sus tiempos libres.

Algunas otras fotografías premiadas de Tran Tuan Viet.

“Solo trabajé en la arquitectura durante 2 años y luego comencé a profundizar en la tecnología de la información. Fue en ese momento que tuve acceso a la primera cámara digital. Antes, cuando estaba en la escuela secundaria, usaba una cámara con costosos rollos de película para tomar fotos de mis amigos, pero no tuve la oportunidad de acercarme a la fotografía artística”, dijo.

Tras más de siete años buscando un estilo personal y probando varias formas de fotografía entre retratos, paisajes y documentales, en 2015 Tuan Viet decidió entregarse al estilo Storytelling, que es el arte de contar historias, algo muy nuevo en Vietnam por entonces.

El 2015 también fue el año en que comenzó a conocer NatGeo y se unió a Your Shot. Sus trabajos han sido difundidos en muchas publicaciones y en numerosos idiomas diferentes de NatGeo.

“Después de que Your Shot cerró en 2019 para cambiarse a Instagram, NatGeo me pidió mi colaboración. Soy el único vietnamita de los 40 fotógrafos seleccionados. Creo que Vietnam tiene muchos "materiales" para crear una buena foto. Nuestro país es hermoso en cuanto a paisajes y rico en tradiciones y cultura. Hay muchas cosas que podemos contar a los amigos extranjeros”, expresó el fotógrafo.

No es casual que Tuan Viet ganara más de 250 premios nacionales e internacionales y que más de 200 fotografías suyas aparezcan en la revista NatGeo. Su éxito se debe a los muchos esfuerzos que ha realizado. Por ejemplo, para captar la premiada foto de seis trabajadores ajustando tornillos en cables del tendido eléctrico en Bac Ninh tuvo que viajar a esa provincia hasta 6 veces desde Hanoi, la capital. Y los resultados son impresionantes, como reconoció Do Huu Tuan, uno de los colegas de Tuan Viet.



“Admiro mucho a Viet. Las fotografías que tomó de las líneas eléctricas son más que singulares. Muchas personas ya han explotado este tema, pero nadie entiende cómo Viet logró captar una imagen tan increíble. Soy fotógrafo, pero las fotos de Vietnam siempre me fascinan”, comentó Huu Tuan.

En 2019, Tuan Viet aportó mil instantáneas al proyecto “Maravillas de Vietnam” coordinado por Google y la Administración Nacional de Turismo. En 2022, continuó enalteciendo la imagen de su país mediante 30 minutos del filme Dare To Ride, publicado en el canal Discovery, en el que jugaba el rol de guía turístico y acompañaba a tres amigos extranjeros para descubrir sitios pintorescos y particularidades gastronómicas de Hanoi.

“Vietnam tiene muchos paisajes maravillosos y mi misión es fotografiar y presentar las hermosas imágenes de nuestro país a todo el mundo”, compartió el artista./.