París (VNA)- Un tribunal francés efectuará hoy una sesión de pleito de un caso contra 14 grupos multinacionales, acusados por una ciudadana francés de origen vietnamita de causar graves daños a su salud y a otras personas al vender el agente naranja defoliante al gobierno de los Estados Unidos para su uso durante la guerra en Vietnam.Tran To Nga, nacida en 1942, trabajó como periodista y activista en Vietnam cuando tenía 20 años.Presentó la demanda en 2014 contra 14 empresas que fabricaban o vendían el químico altamente tóxico, incluida Monsanto , ahora propiedad del gigante alemán Bayer, y Dow Chemical Con el respaldo de varias organizaciones no gubernamentales, To Nga acusa a esas compañías de ser responsables de las lesiones sufridas por ella, sus hijos e innumerables otras personas, así como por los daños al medio ambiente.“No lucho solo por mí, sino también por mis hijos y millones de víctimas”, subrayó."Un reconocimiento de las víctimas civiles vietnamitas sería un precedente legal", dijo la especialista en derecho internacional Valerie Cabanes.Sin embargo, el grupo Bayer cree que el Agente Naranja se produjo "bajo el control exclusivo del gobierno estadounidense para fines militares especiales".La demandante y su equipo de abogados planean argumentar que las compañías productoras de la dioxina engañaron al Gobierno de Estados Unidos sobre la verdadera toxicidad de la sustancia química.Según el plan original, el juicio se llevó a cabo en el suburbio de Evry en París en octubre de 2020, pero se pospuso debido a la pandemia de COVID-19.To Nga, oriunda de la provincia survietnamita de Soc Trang, fue reportera de la Agencia Informativa de Liberación. Se incorporó al campo de batalla en el Sur y fue afectada con dioxinas.Un examen médico en Francia mostró que sobrevivió con niveles de dioxinas en la sangre que estaban por encima de los estándares establecidos. Durante los últimos años, con la determinación de buscar justicia para las víctimas del Agente Naranja en Vietnam, presentó una demanda contra 26 empresas químicas estadounidenses que producían y comercializaban una gran cantidad de dioxina.