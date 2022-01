Bangkok (VNA)- La industria del turismo de Tailandia enfrenta nuevamente serias dificultades debido al impacto de las restricciones de entrada impuestas para evitar la propagación de la variante Omicron , aunque la situación local de COVID-19 está básicamente bajo control y el progreso de la vacunación se acelera.Datos oficiales indican que desde noviembre, más de 350 mil viajeros vacunados han entrado en Tailandia bajo el mecanismo de entrada libre de cuarentena o Test and Go, que fue suspendido la semana pasada tras la detección del primer caso de la variante Omicron.Según Pilomrat Isvarphornchai, representante de la Asociación de Agentes de Viajes de Tailandia (ATTA), de hecho, el número de turistas no aumentó significativamente después de la reapertura de noviembre. Alrededor del 50 por ciento de los turoperadores miembros de la ATTA han cerrado.Mientras tanto, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Tailandia (THA), Marisa Sukosol Nunbhakdi, dijo que la suspensión del programa de entrada libre de cuarentena ha provocado una fuerte caída en las reservas de vuelos y hoteles durante los próximos meses.Tailandia registró hasta la víspera 900 casos de Omicron, de los cuales 200 se encuentran en un grupo en la provincia de Kalasin. Este grupo se originó a partir de una pareja de turistas de Bélgica que llegó a través de Test and Go./.