Fuente:dangcongsan.vn

Hanoi, 08 dic (VNA)- Doce universidades de Vietnam figuran este año en el Ranking Universitario por Desempeño Académico (URAP, por sus siglas en inglés).La clasificación URAP 2020 cuenta con tres mil universidades, un aumento de 500 en comparación con el año pasado, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.Entre las representantes vietnamitas, la Universidad Ton Duc Thang mantiene la primera posición y subió 321 puestos para situarse en el lugar 639 del total. La Universidad Duy Tan ocupa el segundo lugar, seguida por la Universidad Nacional de Hanoi (VNU).La URAP utiliza datos estadísticos sobre el rendimiento académico de todas las universidades a través de Web of Sciences, para realizar la clasificación.A diciembre de 2020, la Universidad Ton Duc Thang ha sido incluida en muchos rankings universitarios internacionales de prestigio, como el de las mejores universidades del mundo elaborado por el semanario US News and World Report, la Clasificación de Shanghái (ARWU 2020) y el de las universidades más influyentes del mundo (THE Impact Rankings 2020), entre otros.Estos logros muestran las adecuadas políticas de desarrollo y gobernanza del sector en Vietnam./.