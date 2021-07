Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy una reunión en línea con ocho provincias y ciudades del Sur del país, con el fin de dirigir las actividades de prevención y control del COVID-19, ante el complicado desarrollo de la pandemia.



En el encuentro con dirigentes de las localidades de Binh Duong, Dong Nai, Long An, Binh Phuoc, Tay Ninh, Ba Ria-Vung Tau, Tien Giang y Ciudad Ho Chi Minh, Minh Chinh pidió que estudien pronto todas las medidas posibles para repeler los brotes del COVID-19 en la región sureña, en pos de proteger la salud de los ciudadanos y promover el desarrollo socioeconómico del país.



Según el informe del Ministerio de Salud, Vietnam registró hasta la fecha más de 19 mil casos del SARS-CoV-2, de ellos unos 16 mil fueron detectados durante la cuarta y peor ola de la enfermedad, que empezó desde fines de abril pasado.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh . (Fuente: VNA)

En particular, advirtió la cartera que la pandemia se está desarrollando de manera rápida y complicada en Ciudad Ho Chi Minh y algunas provincias meridionales, con numerosos pacientes de fuentes de infección desconocidas.En la reunión, las autoridades de esas provincias y ciudades valoraron las políticas oportunas del Gobierno para prevenir y controlar el COVID-19 durante los últimos tiempos, especialmente la implementación de las medidas "tres in situ" (comer en el lugar, descansar en el lugar y trabajar en el lugar) en las oficinas y parques industriales donde se detectaron los brotes.Al concluir la cita, el primer ministro ordenó a los ministerios y ramas competentes, así como otras localidades vietnamitas que no están afectadas por la pandemia, que ofrezcan la asistencia financiera y recursos humanos a las provincias y ciudades sureñas en la batalla contra el COVID-19.Asimismo, instó a continuar aplicando el protocolo sanitario 5K (Mascarilla-Desinfección-Distancia-Sin Multitudes-Declaración Médica) y acelerar la estrategia de vacunación, la implementación del autodiagnóstico y auto-aislamiento en los hogares, además de fortalecer la disciplina, la inspección, y la recompensa para las actividades anti-epidémicas.Por último, ordenó a las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh y las provincias vecinas que se intercambien y coordinen activamente entre sí, en aras de garantizar la circulación de las mercancías, y mantener estables la producción y los negocios, bajo las normas de prevención y control del COVID-19./.