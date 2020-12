Hanoi, 24 dic (VNA)- El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Pham Binh Minh, destacó hoy los resultados de la integración internacional del país en los campos de política, seguridad y defensa en 2020.

El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Pham Binh Minh (Foto:VNA)

Binh Minh, también jefe del Comité Directivo intersectorial sobre integración internacional en los mencionados campos, presidió una reunión en Hanoi para revisar el desempeño de esta entidad en 2020 y trazar sus tareas para el próximo año.El subjefe de gobierno encomió los esfuerzos de los departamentos y agencias relevantes para superar las dificultades y convertir los desafíos en oportunidades, especialmente en el contexto del complicado desarrollo de la pandemia de COVID-19, y las fluctuaciones rápidas e impredecibles de la situación mundial y regional.Los mencionados órganos se adaptaron rápidamente a la nueva situación, fortalecieron las relaciones exteriores y la integración internacional de forma activa, flexible y creativa, implementaron efectivamente la diplomacia en línea y la cooperación internacional en la prevención de epidemias, lo que ha contribuido a profundizar las relaciones con otros países y socios, dijo.Gracias a sus esfuerzos, continuó, el país cumplió con éxito sus desempeños como Presidente de la ASEAN 2020 y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2020-2021, promovió la cooperación y la integración internacional en los campos de defensa y seguridad, y mantuvo la soberanía y la integridad territorial, para elevar el prestigio, el papel y la posición de Vietnam en la arena internacional.Dado que el entorno internacional en 2021 seguirá experimentando cambios rápidos, complicados e impredecibles, que plantean tanto desafíos como oportunidades, Binh Minh ordenó al Comité que concretara la política de integración internacional descrita en los documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista y promover el papel pionero de las relaciones exteriores en el mantenimiento de un entorno pacífico y estable, aprovechando los recursos externos para el desarrollo nacional.En cuanto a las principales tareas para el próximo año, pidió a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Defensa que se coordinen con las agencias relevantes para promover aún más el trabajo de pronóstico y asesoramiento.Estas carteras deben adaptarse mejor a la complicada situación de la pandemia de COVID-19 para continuar impulsando las relaciones con otros países y mejorando la diplomacia multilateral, materializar los resultados logrados durante el Año de la Presidencia de la ASEAN 2020 y cumplir con éxito el papel de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, señaló.También necesitan promover la cooperación internacional para hacer frente a desafíos de seguridad no tradicionales como las epidemias, el cambio climático, la seguridad del agua y la seguridad cibernética, recomendó.Para cumplir con éxito esas, los departamentos y agencias deben comprender a fondo los documentos del XIII Congreso Nacional del Partido, aumentar la eficiencia de los mecanismos de coordinación e intensificar la capacitación del contingente de funcionarios involucrados en el trabajo de integración los próximos años, agregó./.