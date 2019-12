Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam ha adoptado medidas drásticas para fortalecer un gobierno constructivo y orientado a la acción con el espíritu de "no dejar a nadie atrás", subrayó el viceprimer ministro Truong Hoa Binh Durante su intervención en una sesión de alto nivel de la X Conferencia Regional de la Iniciativa Anticorrupción de Asia-Pacífico, el subjefe del gobierno señaló que su país considera la construcción de la infraestructura como uno de los tres avances estratégicos para convertirse en una nación industrializada de orientación moderna.A tal fin, apuntó, Vietnam se centrará en cuatro tareas, incluido el perfeccionamiento de leyes y políticas; la movilización de recursos no estatales para el desarrollo de infraestructura; la inversión en defensa nacional-seguridad o proyectos que no requieren capitales; y la elaboración de un mecanismo de supervisión de ese proceso.En los últimos años, los ministerios y agencias vietnamitas recortaron más de 3,400 de casi 6,200 requerimientos comerciales, y ahorraron unos 38, 86 millones de dólares cada año, detalló Hoa Binh.Asignó a la Inspección del Gobierno vietnamita, los ministerios y las instituciones concernientes para que continúen trabajando estrechamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y los países y territorios miembros de la Iniciativa Anticorrupción de Asia-Pacífico para acopiar sugerencias en el evento, con el fin de mejorar la eficiencia de la inversión y hacer frente a la corrupción y el soborno en proyectos de infraestructura.Anteriormente, se celebró una sesión sobre la integridad comercial, la tercera cita de la Red de Integridad Pública y la 23 reunión de la Junta Ejecutiva de la Iniciativa.La conferencia de cuatro días, coorganizada por la Inspección del Gobierno vietnamita, la OCDE y el BAD, concluyó el mismo día./.