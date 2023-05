La viceprimera ministra y titular de Relaciones con la Asamblea Nacional, el Senado y la Inspección de Camboya, Samdech Kittisangahapundit Men Sam An, con los delegados. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) -La viceprimera ministra y titular de Relaciones con la Asamblea Nacional, el Senado y la Inspección de Camboya, Samdech Kittisangahapundit Men Sam An , visitó el 27 de mayo la sede del Banco de Inversiones y Desarrollo de Vietnam (BIDV) en Hanoi.Men Sam An elogió las contribuciones del Banco de Inversión y Desarrollo de Camboya ( BIDC ) y otras subsidiarias de BIDV al desarrollo socioeconómico de su país durante los últimos 14 años, ayudando a promover las actividades de inversión, comercio y turismo, así como los lazos comerciales bilaterales.Sugirió que BIDV y BIDC mantengan su papel locomotor entre las empresas vietnamitas que operan en Camboya , así como su desempeño como puente para la cooperación económica, inversionista y comercial entre los dos países.Desde 2009, BIDV ha abierto sus filiales en el país vecino en los campos de finanzas, banca, seguros y bolsa, según su director general Le Ngoc Lam.BIDC se ha convertido en un gran banco comercial en Camboya con capital que alcanza 100 millones de dólares y activos totales de 882 millones de dólares hasta finales de marzo de 2023.Como parte de su estancia aquí, Men Sam An se reunió con representantes del Grupo de Telecomunicaciones e Industria Militar Viettel.Con motivo de la visita, la Inspección del Gobierno de Vietnam y el Ministerio de Relaciones con la Asamblea Nacional, el Senado y la Inspección de Camboya firmaron un memorando de entendimiento de cooperación./.