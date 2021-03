Hanoi (VNA)- Las operaciones del mercado Forex no cumplen las disposiciones legales y la inversión en esos mercados es riesgosa y no está protegida por la ley, advirtieron hoy representantes del Banco Estatal (BEV) y el Ministerio de Seguridad de Vietnam.Durante una conferencia de prensa regular del Gobierno, el subgobernador del Banco Estatal de Vietnam Dao Minh Tu, dijo que solo las organizaciones de crédito autorizadas por el BEV pueden prestar servicios relacionados con el intercambio de divisas extranjeras o derivados.Hasta la fecha, el BEV no ha otorgado licencias para ninguna organización que las cuales fueron previamente autorizadas, señaló, y agregó que los pisos de negociación de divisas como Forex no cumplen con las disposiciones de la ley.Sobre el caso relacionado con Trinh Xuan Thanh del Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam (PetroVietnam) y la Corporación de Construcción e Instalaciones de Petróleo y Gas de Vietnam (PVC), el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, To An Xo, dijo que Thanh fue condenado a 14 años de cárcel por "violar intencionalmente las regulaciones estatales sobre gestión económica, causando graves consecuencias" y cadena perpetua por "malversación de activos".Durante el proceso de investigación y audiencias judiciales, también se recuperaron tres millones de dólares, junto con muchos otros activos y cuentas bancarias.Agregó que varias imágenes de origen poco claro divulgadas recientemente por varios individuos y organizaciones disidentes han afectado el prestigio del sector de seguridad pública y otras agencias relevantes, provocando malentendidos entre las personas.An Xo también informó que el caso que involucra a la compañía Hoan Cau ha sido suspendido temporalmente debido a la falta de asistencia judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la decisión del tribunal que reconoce las herencias de Tran Thi Huong./.