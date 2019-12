El embajador vietnamita Dang Dinh Quy, jefe de la misión del país indochino ante la ONU (Fuente: VNA)

Nueva York, 13 dic (VNA)- Prioridades de Vietnam al desempeñar el papel de miembro no permanente del Consejo de Seguridad (CS) de las Naciones Unidas (ONU) del mandato 2020- 2021 fueron dadas a conocer hoy durante una rueda de prensa temática efectuada aquí.Al hablar en la cita, a la que asistieron alrededor de 35 reporteros internacionales y representantes de diferentes agencias noticiosas prestigiosas de Europa, Asia y Estados Unidos, el embajador vietnamita Dang Dinh Quy , jefe de la misión del país indochino ante la mayor organización mundial, reafirmó que Hanoi se empeñará en prevenir los conflictos, impulsar la diplomacia preventiva y resolver de forma pacífica las disputas, conforme al artículo 6 de la Carta Magna de la ONU.Por otro lado, ratificó la disposición de Vietnam de participar en la reforma de la agencia del CS y de agilizar la cooperación entre esa agencia de la ONU y otras organizaciones regionales.Asimismo, notificó que su nación prestará atención a contribuir con su voz en asuntos de mayor importancia como protección civil y a mujeres y niños, preservación de infraestructuras básicas para los pobladores en áreas de conflicto y superación de los riesgos de bombas y minas remanentes tras guerra.Según Dinh Quy, la lucha contra los impactos del cambio climático en la paz y la seguridad constituirá también uno de los asuntos de mayor interés de Vietnam en el próximo año.Al responder preguntas de reporteros sobre la política de Vietnam acerca de las relaciones con Pionyang, en especial después de la organización exitosa de la segunda Cumbre Estados Unidos- Corea del Norte a principios de este año, el diplomático insistió en los esfuerzos de Hanoi por transmitir a ese estado peninsular el mensaje de que la apertura y la integración internacional favorecerá el desarrollo enérgico de cada país.Asimismo, Hanoi comparte con Pionyang sus experiencias en la normalización de las relaciones con Estados Unidos, que es actual su socio integral.Con respecto a las dudas en torno a la inclusión o no de asuntos del Mar del Este en la agenda del CS, reafirmó que Vietnam no descarta ninguna posibilidad y adoptará acciones en concordancia con las circunstancias reales.Por otra parte, aclaró también incertidumbres relativas a la reconstrucción de Siria, el cumplimiento de los derechos humanos en algunos países y el rescate humanitario de la ONU./.