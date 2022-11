Hanoi (VNA)- Vietnam siempre otorga importancia a su asociación y cooperación integral con la Unión Europea (UE), Francia y otros miembros de ese bloque, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional del país indochino (AN), Vuong Dinh Hue , durante el encuentro hoy aquí con el flamante embajador francés, Nicolas Warnery.Durante la cita con Nicolas Warnery, quien también fue anteriormente el cónsul general en Ciudad Ho Chi Minh, el máximo legislador mostró el deseo de Vietnam de continuar recibiendo el apoyo de Francia para promover una cooperación más fuerte con la UE.El apego a largo plazo y el profundo conocimiento de Vietnam son factores importantes para que el embajador cumpla con éxito sus tareas, lo que ayuda a enriquecer más la asociación estratégica Vietnam-Francia y la cooperación bilateral entre la AN y el Parlamento francés, resaltó.Por su parte, Nicolas Warnery reveló que ha visitado y trabajado regularmente con el Grupo de Parlamentarios de Amistad Vietnam-Francia, y agregó que a pesar de los impactos de la pandemia de la COVID-19 en los últimos dos años, la AN y su similar galo han mantenido intercambios en línea.El presidente del Senado francés, Gérard Larcher, espera su visita oficial a Vietnam por invitación de Dinh Hue, dijo el diplomático y añadió que la Embajada y el Senado de Francia se están preparando activamente para el viaje.Dinh Hue expresó la confianza de que la visita de Gérard Larcher contribuya a profundizar la asociación estratégica entre los dos países y la amistad y cooperación entre sus legislaturas./.