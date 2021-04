Pasajeros realizan procedimientos en el aeropuerto para su entrada en Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi, (VNA) - Vietnam aún no ha emitido requisitos de ingreso específicos para las personas vacunadas contra el COVID-19, dijo la portavoz de la Cancillería, Le Thi Thu Hang, en la conferencia de prensa regular de esta cartera efectuada hoy en Hanoi.



Como algunos países han aplicado el "pasaporte de vacunación", en cumplimiento de la instrucción del Primer Ministro, las agencias relevantes están evaluando y propondrán medidas adecuadas para este tema, añadió.



El Ministerio de Relaciones Exteriores está trabajando con los órganos pertinentes para estudiar la experiencia de otros países con el fin de diseñar una política de entrada y salida apropiada, hacia el doble objetivo de frenar la propagación de la pandemia e impulsar el desarrollo socioeconómico”, señaló.



El “pasaporte de vacunación” es un certificado que se otorga a las personas que han recibido dos dosis completas de la vacuna antiCOVID-19. El documento permite que los portadores no deban permanecer en cuarentena ni someterse a las pruebas de COVID-19. No obstante, varios países aún piden las pruebas del virus.



Vietnam está trabajando con otros países en la aprobación del documento a través de un código QR, según el número de seguro médico o el número de tarjeta de identificación.

El código QR también puede ser válido cuando los vacunados viajen al extranjero./.