Entre los esfuerzos de la nación indochina se destaca la aprobación de la Ley de Pesca en noviembre de 2017, la cual legaliza, en especial, las recomendaciones de la CE sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no regulada (IUU, por sus siglas en inglés).Con el fin de garantizar la implementación eficiente de esa legislación, se promulgaron dos resoluciones gubernamentales, una decisión del primer ministro y ocho circulares del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), que se destinan a guiar el cumplimiento de la ley mencionada.Asimismo, el premier emitió diferentes instrucciones y decisiones, mientras que el MADR aprobó distintos proyectos a favor del combate contra la IUU.Sobresale entre las decisiones emitidas por el jefe de Gobierno la 596/QD-Ttg referente al establecimiento de la Dirección nacional encargada de la lucha contra la IUU, encabezada por el vicepremier Trinh Dinh Dung.Ese comité ha organizado hasta el momento dos reuniones para orientar las soluciones destinadas a reforzar las actividades relativas.Al referirse a resultados de las labores concernientes, el viceministro del MADR Phung Duc Tien destacó que el país se esfuerza hoy por realizar las cuatro soluciones recomendadas por la CE, sobre el establecimiento de un marco legal y un sistema de monitoreo, inspección y control de las actividades de los barcos pesqueros; la garantía del cumplimiento de las leyes y la trazabilidad de los productos acuícolas obtenidos en la explotación.De acuerdo con el funcionario, desde 2018 hasta el momento no se ha reportado ningún caso de violación en las aguas de los países insulares en el Pacífico y la mencionada decidió publicar la lista de los barcos que infringen las normas concernientes en el portal digital del la Dirección de Pesca.Por otro lado, las provincias también intensifican también el control de los barcos que faenan en altar como los anclados en los puertos marítimos mediante la revisión de diarios de viaje, licencias de pesca y de los capitanes, así como el equipamiento con medios para garantizar la seguridad.Asimismo, incrementan el patrullaje en las aguas, en especial en alta mar, e intensifican el contingente de las fuerzas de ejecución de leyes en ese área, así como agilizan la coordinación entre las mismas.Varias provincias adoptan medidas de censuras drásticas como retirada de licencias de pesca.Por otra parte, el MADR ha organizado diferentes grupos de inspección para averiguar el avance en la implementación de las labores correspondientes en las provincias costeras y ayudarlas en el combate contra la IUU En una rueda de prensa ordinaria de la Cancillería del país efectuada el 17 pasado, la vocera del ministerio Le Thi Thu Hang, reafirmó que Vietnam se enfrasca en implementar medidas drásticas para combatir la IUU, sobre la base de las recomendaciones de la CE, al responder a preguntas de la prensa sobre la próxima visita que realizará una delegación de esa institución de las Naciones Unidas, con el fin de examinar los esfuerzos de Hanoi para solicitar el levantamiento de la “tarjeta amarilla”, una medida de advertencia contra la pesca ilícita.De acuerdo con Thu Hang, la delegación europea sostendrá encuentros con altos dirigentes nacionales y representantes de órganos de ese sector, así como visitará varias localidades.Los pasos adoptados por Vietnam para construir una rama pesquera sostenible y responsable alcanzaron resultados positivos, afirmó, y aseguró que el país está dispuesto a colaborar con la CE para luchar contra la explotación ilegal, no documentada y no reglamentada.A su vez, la Dirección de Pesca resaltó algunos logros alentadores del combate contra la IUU de Vietnam, tales como la legalización de las normas internacionales e regionales.Vietnam se empeña hoy en participar en los acuerdos y convenciones internacionales para encaminarse a establecer un sector de pesca moderno, responsable y sostenible./.