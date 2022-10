Mujeres étnicas Red Dao en trajes tradicionales. (Foto: qdnd.vn)

Hanoi (VNA) - Cuando se trata del papel de la mujer en la participación en la toma de decisiones políticas, Vietnam ya cuenta con un marco legal adecuado para garantizar la igualdad de género en la vida política y las actividades sociales.Tal valoración fue dada a conocer por Ramla Khalidi, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam, en su artículo "El camino hacia la igualdad de género en la política en Vietnam" con motivo del Día de la Mujer de Vietnam (20 de octubre).La representante del PNUD enfatizó que la igualdad de género , especialmente la participación y el liderazgo de las mujeres, se ha vuelto más urgente en el contexto de que muchas crisis, incluido el cambio climático, la pandemia de COVID-19 y otros desafíos humanitarios, afectan al mundo actual, amenazan con revertir los logros del desarrollo y afectan de manera desproporcionada a las féminas.Según Ramla Khalidi, las consecuencias de estas nuevas crisis han demostrado la importancia de garantizar la plena participación de las mujeres en la elaboración de políticas públicas que respondan a las necesidades y los derechos de todas las mujeres y niñas. El empoderamiento y la participación de las mujeres en la política son fundamentales para construir instituciones representativas, justas y efectivas que desempeñen un papel crucial en una recuperación de los nuevos riesgos a la seguridad y para hacer frente a los desafíos emergentes del desarrollo.También valoró en alto grado que Viet Nam cuenta con un marco legal adecuado para que las mujeres participen en la política y en todos los ámbitos de la vida social, ya que el artículo 26 de la Constitución estipula claramente que los hombres y las mujeres tienen derechos e igualdad en todos los ámbitos. Esta disposición se ha reforzado en el artículo 11 de la Ley de Igualdad de Género (2006).“Vietnam ha logrado un progreso encomiable en comparación con otros países de la región”, dijo y enfatizó que según el último informe del Foro Económico Mundial sobre la Brecha de Género 2022, Vietnam obtiene una puntuación de 0,705 en una escala de 0 a 1 en el índice de disparidad de género, ocupando el puesto 83 de 146 países, respecto a la posición del 87 en 2021.Resaltó que, la Resolución 26-NQ/TW del Partido Comunista de Vietnam en 2018 establece un objetivo del 20-25 por ciento de mujeres miembros en todos los niveles y la tasa de diputadas a la Asamblea Nacional y los Consejos Populares en todos los niveles supera el 35 por ciento. Mientras tanto, la Estrategia de Igualdad de Género 2021-2030 establece el objetivo de que para el 2025, el 60 por ciento de las agencias estatales y los gobiernos locales tendrán mujeres en puestos clave de liderazgo, y para el 2030 este objetivo debería ser del 75 por ciento.Al revisar el progreso hacia estos objetivos, Ramla Khalidi quedó impresionada con el hecho de que en las elecciones de 2021, la proporción de diputadas a la Asamblea Nacional aumentó al 30,26 por ciento, la primera vez que Vietnam superó el umbral crítico identificado como necesario para que las mujeres tengan un impacto visible en el proceso de toma de decisiones.Sin embargo, además de los resultados obtenidos, Ramla Khalidi destacó que el porcentaje femenina en puestos de liderazgo en Vietnam sigue siendo modesto. Según los resultados de la investigación inicial del PNUD sobre la igualdad de género en la administración pública en Vietnam, en los últimos 10 años, solo dos de los 22 ministerios y agencias de nivel ministerial fueron encabezados por mujer. El Informe sobre la Revisión de la Implementación de la Estrategia Nacional de Igualdad de Género para el período 2011-2020 realizado por el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales mostró que los tres objetivos sobre el liderazgo político de las mujeres no se lograron durante los últimos 10 años.En este contexto, afirmó que el PNUD está listo para apoyar a Vietnam en el cumplimiento de sus compromisos y objetivos hacia la igualdad de género en el sector público.“Nuestro apoyo en los próximos años estará guiado por la Estrategia de Igualdad de Género del PNUD del lapso 2022-2026, que incluye los siguientes enfoques clave: Fortalecer la movilización colectiva, la voz y la influencia de las mujeres, promover políticas y servicios públicos sensibles al género, fortalecer el liderazgo y la participación de las mujeres en la paz y recuperación, cambiar las normas sociales negativas y facilitar la recopilación de mejores datos y análisis para la formulación de políticas”, dijo.Para hacer realidad su compromiso, enfatizó que el año 2022 marca el 45 aniversario desde la adhesión de Vietnam a las Naciones Unidas, el PNUD en el país indochino ha implementado el apoyo y la capacitación para las mujeres jóvenes en puestos de liderazgo.Resaltó la cooperación con la Unión de Mujeres de Vietnam para establecer tres redes de liderazgo femenino en Nghe An, Thai Binh y Kon Tum; además de colaborar con con la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh para organizar un programa de capacitación especial con el tema "Las mujeres jóvenes están listas para unirse al liderazgo" a través de un programa de tutoría para mejorar la capacidad de 30 jóvenes líderes prometedoras.Al señalar que se acercan las fechas límites para alcanzar los objetivos de Vietnam en 2025 y 2030, hizo un llamado a Vietnam y las Naciones Unidas para que actúen juntos ahora, con determinación colectiva y una visión común para lograr la igualdad de género en la política.Con motivo del Día de la Mujer de Vietnam, el 20 de octubre, expresó el deseo de que las mujeres vietnamitas de todos los ámbitos de la vida rompan con los estereotipos de género, superen los prejuicios sociales y crean en su capacidad y contribución potencial para el desarrollo de Vietnam."El PNUD en Vietnam espera trabajar con todos ustedes, agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales locales y socios de desarrollo para acelerar los esfuerzos del país en aras de lograr una participación equitativa y significativa de las mujeres en la política", concluyó./.