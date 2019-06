Can Tho, Vietnam, (VNA)- Vietnam está dispuesto a ayudar a Laos en la capacitación de recursos humanos y la transferencia de las tecnologías especializadas en la ganadería y la acuicultura, reveló el presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Tran Thanh Man.

Al recibir la víspera en la ciudad survietnamita de Can Tho a Saysomphone Phomvihane, titular del Frente de Construcción Nacional de Laos, quien se encuentra de visita en esta urbe, Thanh Man resaltó diversos avances tanto de la localidad como de la región del delta del río Mekong.

Saysomphone Phomvihane (derecha) visita a los arrozales en provincia sureña vietnamita de Can Tho (Fuente: VNA)

También mostró la voluntad de Vietnam, en general, y de Can Tho, en particular, de compartir con el país vecino experiencias relacionadas con el desarrollo agrícola.



Además, expresó el deseo de que Saysomphone Phomvihane colabore con entidades competentes en prestar atención a las bases jurídicas para facilitar las actividades de estudio y trabajo de los vietnamitas residentes en Laos.



Por su parte, el visitante demostró su esperanza de recibir conocimientos y tecnologías de Vietnam y ampliar el mercado en el país vecino.



Durante su estación aquí, Saysomphone Phomvihane visitó el hospital general internacional S.I.S Can Tho con el fin de asimilar experiencias de inversión y capacitación de personal. -VNA