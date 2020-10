Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Según el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, Vuong Dinh Hue, el país todavía no tiene una industria clave para desempeñar un papel de liderazgo, y la competitividad de las empresas aún son débiles, no lo suficiente para participar profundamente en la cadena de suministro y la producción global, especialmente el nivel de tecnología.Además, los productos industriales de apoyo no son abundantes y faltan recursos humanos de alta calificación. Para 2020, el Gobierno aspira a tener mil nuevas compañías en este sector.Bajo la orientación del gabinete, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam (MIC) ha coordinado con las carteras y ramas para implementar muchas medidas en aras de promover y mejorar la competitividad de las firmas vietnamitas de apoyo, especialmente a través de los programas de capacitación de consultores organizados por la empresa Samsung Vietnam y el MIC, dijo el titular de la cartera, Tran Tuan Anh.A su vez, Choi Joo Ho, director general de Samsung Vietnam, compartió que hasta hoy 43 compañías vietnamitas son proveedores de primer nivel de su entidad.Se trata del resultado de implementar el programa de cooperación entre Samsung y el Gobierno de la nación indochina en el desarrollo de industrias de apoyo después de cinco años.En ese sentido, Samsung Vietnam continúa coordinando con el MIC y las localidades de todo el país, en pos de organizar conferencias, seminarios y programas de capacitación para desarrollar las industrias de soporte en el país.A pesar de las dificultades causadas por el COVID-19 , Samsung Vietnam todavía ha asegurado la producción y el comercio y mantiene sus objetivos de exportación, señaló Choi Joo Ho, al sugerir que la empresa continúe sus medidas de prevención contra la pandemia para garantizar una producción sostenible.El primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, propuso también que Samsung mantenga sus negocios a largo plazo en Vietnam, convirtiéndolo en su centro de producción, a la par que desarrolla las industrias auxiliares y presta atención a la formación de los recursos humanos calificados en el país.Por su parte, el grupo estadounidense TTI, que colocó recientemente una inversión de 65 millones de dólares en la zona industrial de alta tecnología en Ciudad Ho Chi Minh, busca cooperar con 200 proveedores vietnamitas especializados en la industria auxiliar durante un año.La información la reveló Le Nguyen Duy Oanh, subdirectora del Centro del Desarrollo de Industria Auxiliar de esta metrópolis sureña, durante la una reunión sobre los proveedores de los servicios al respecto, efectuada recientemente por el Comité Popular municipal, en colaboración con el Departamento de Industria y Comercio de la ciudad y otras agencias competentes.A pesar de que la pandemia del COVID-19 causó la reducción a la mitad de la producción industrial, las empresas de las industrias auxiliares mantienen sus operaciones, lo que refleja su capacidad, destacó.Particularmente, diversas empresas como Hiep Phuoc Thanh, Nhat Minh y Tien Thinh obtuvieron numerosos pedidos de grandes grupos, a la vez que buscan ampliar sus plantas de producción.Por su parte, Duong Anh Duc, vicepresidente del Comité Popular municipal, reiteró que las autoridades locales adoptaron diversas medidas para respaldar a las empresas de ese sector.