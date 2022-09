Bangkok (VNA)- En medio de la preocupación mundial por la inflación y el aumento de las tasas de interés, Vietnam se ha emergido como un raro punto económico brillante, con un crecimiento saludable del Producto Interno Bruto (PIB) y una variedad de oportunidades, según un artículo publicado hoy en el sitio web tailandés bangkokpost.com En la publicación, titulada Towering Above the Rest (Encumbrar por encima del resto), los autores Nuntawun Polkuamdee y Nareerat Wiriyapong evaluaron a Vietnam como un mercado emergente con una de las tasas de crecimiento más altas del mundo y que está atrayendo a importantes inversiones del exterior.El mercado bursátil vietnamita a menudo ofrece una alta tasa de retorno de inversión, mientras que no se espera que la nación enfrente la situación actual común en los países desarrollados de alta inflación y elevadas tasas de interés, factores que aumenta la posibilidad de una nueva recesión económica, resaltó el artículo.En agosto, mientras caían las bolsas de los mercados desarrollados, el sector bursátil de Vietnam se recuperó más del cuatro por ciento gracias a las continuas entradas de capital y las medidas de estímulo económico lanzadas por el Gobierno, enfatizó, al agregar que la política monetaria de la nación indochina es relativamente razonable, especialmente en comparación con los países desarrollados.Los dos autores citaron datos de la empresa de inversión One Asset Management (ONEAM), que revela cuatro factores principales que contribuyen a un fuerte crecimiento económico y atraen inversores a Vietnam, convirtiéndolo en uno de los pocos países que ofrece altos rendimientos.Para empezar, la economía de Vietnam continúa su sólida expansión a pesar de la pandemia, detallaron, y continuaron que los datos del Ministerio de Planificación e Inversión de este país indican que la inversión extranjera directa contribuyó a aumentar las reservas nacionales de divisas.Aplaudieron las políticas de reforma agraria, como la tasación de la tierra a precios de mercado y la limitación de las áreas agroindustriales para que no excedan las 20 hectáreas por fábrica, y subrayaron que la bolsa de valores de Vietnam revisó sus regulaciones de negociación de acciones al reducir la fecha de liquidación de dos a 1,5 días, lo que facilitará el lanzamiento de productos más sofisticados en el futuro./.