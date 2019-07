Foto de ilustración (Fuente: raconteur.net)

Hanoi (VNA) - Vietnam se ha convertido en un destino favorito para los acuerdos de fusiones y adquisiciones (M&A) de inversionistas extranjeros, en particular los de Corea del Sur, Singapur y Japón, al ver las multinacionales asiáticas los beneficios de tener presencia en una de las economías con mayor ritmo de crecimiento en la región.Los inversores sudcoreanos han superado los acuerdos de fusiones y adquisiciones en este país sudeste asiático, según mostró el informe del Foro de M&A de Vietnam (MAF).El conglomerado SK Group firmó un acuerdo de mil millones de dólares con su similar vietnamita Vingroup en mayo, para adquirir 154 millones 300 mil acciones primarias del mismo y 51 millones 400 mil acciones de su filial Vincommerce, por mil millones de dólares.Después de la transacción, SK tendrá una participación del 6,1 por ciento en Vingroup y se convertirá en un socio estratégico del gigante vietnamita de bienes raíces, tecnología, minoristas y servicios.La compañía surcoreana también expresó su interés en comprar acciones adicionales de la Corporación de Petróleo de Vietnam (PVOIL) para sumarlas a los tres millones 550 mil que adquirió en 2018.Además, el grupo Shinhan Card de Corea del Sur pagó por la empresa de finanzas Prudential Vietnam un monto de 151 millones de dólares, mientras que la empresa de seguros Samsung SDS pretende controlar el 25 por ciento de CMC, el proveedor líder de servicios de tecnología de la información del país indochino.Según la Asociación de Inversión Financiera de Corea (KOFIA), hasta mayo pasado, los fondos de esa nación vertieron unos tres mil 500 millones de dólares en Vietnam, 13 veces más que hace cuatro años.Mientras tanto, Hong Kong lideró la lista de inversores en Vietnam en el primer semestre tras colocar cinco mil 300 millones de dólares aquí.En particular, Beerco Limited de ese territorio chino, gastó tres mil 850 millones de dólares en la adquisición de la participación en la compañía de Bebidas de Vietnam, empresa que posee el 53 por ciento de las acciones de la corporación de Cerveza, Alcohol y Bebidas de Saigon (Sabeco).Además, los inversionistas hongkoneses también inyectaron una gran cantidad de capital en otros proyectos en el país.La Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai (HSBC) valoró que Vietnam se beneficia mucho de la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como del acuerdo de libre comercio entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Hong Kong, que entró en vigencia a partir del 11 de junio de 2019.Los inversionistas de Hong Kong están buscando inversiones en Vietnam en medio de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, observó el director general de HSBC en Vietnam, Pham Hong Hai.Agregó que los lazos cooperativos bilaterales estables, junto con la implementación del nuevo acuerdo, prometen abrir oportunidades adicionales de colaboración en el futuro próximo.Los inversionistas de Singapur son los terceros mayores promotores de fusiones y adquisiciones en Vietnam, con un valor total de mil 600 millones de dólares en el período de 2018-2019.El fondo GIC del gobierno singapurense invirtió en abril de este año mil 300 millones de dólares para comprar acciones y proporcionar instrumentos de deuda para Vingroup.El año pasado, ese fondo adquirió 51 millones 900 mil acciones de la corporación vietnamita Masan, por un valor de 196 millones de dólares.Otras empresas de renombre en Singapur como Keppel Land, CapitaLand y Mapletree se han involucrado en una serie de acuerdos de fusiones y adquisiciones en el mercado inmobiliario vietnamita.En particular, Singapur ya invirtió en 18 de los 21 sectores en Vietnam, donde el grupo de procesamiento y fabricación atrae 20 mil 170 millones de dólares en 574 proyectos, o el 40 por ciento del capital registrado total.Vietnam ha sido un destino atractivo para las empresas de producción en Asia, y esta es una buena oportunidad para las compañías de Singapur, especialmente aquellas que operan en electrónica, confecciones- textiles, producción de alimentos, automatización y logística, destacó el presidente de la Federación de Manufacturas de Singapur, Douglas Foo.El mercado de fusiones y adquisiciones de Vietnam también dio la bienvenida a una fuerte oleada de capital japonés, con la continuación por Creed Group, Mitsubishi, Sanyo Homes, Daiwa House Group y Sumitomo de los acuerdos de fusiones y adquisiciones con firmas inmobiliarias vietnamitas.Además, Mitsui & Co llegó a un acuerdo con la vietnamita Minh Phu JSC para comprar una participación del 35,1 por ciento en la firma, mientras que Taisho gastó cerca de 148 millones de dólares en la adquisición del 67 por ciento de la empresa farmacéutica vietnamita Hau Giang.Con una población que pronto alcanzará los 100 millones de personas, junto con la aumento de la proporción de jóvenes y de la clase media , Vietnam será más atractivo para los inversores extranjeros, coincidieron expertos.Se vaticina que en los próximos dos meses, los acuerdos de fusiones y adquisiciones con actores extranjeros se realizarán en los campos de bienes de consumo, venta minorista, bienes raíces, telecomunicaciones, energía, infraestructura, productos farmacéuticos y educación.“Creemos que los inversionistas asiáticos, en particular los de Corea del Sur, Japón, Singapur y Tailandia, tendrán la mayor parte del total de las operaciones de fusiones y adquisiciones en Vietnam, mientras que el mercado es testigo del flujo de inversiones de Hong Kong. Esperamos acuerdos de M&A más grandes, especialmente la desinversión en compañías estatales”, expresó el director de la Compañía AVM de Vietnam, Dang Xuan Minh, quien también es jefe del equipo de investigación de MAF.Por su parte el profesor Nguyen Mai, presidente de la Asociación de Empresas con Inversión Extranjera de Vietnam, indicó que los acuerdos de fusiones y adquisiciones jugarán un papel cada vez más importante en la atracción de capital foráneo por parte de este país sudesteasiático.“Esto significa que tenemos "bienes" que ofrecer, nuestras empresas son lo suficientemente fuertes como para llevar a cabo acuerdos de fusiones y adquisiciones con extranjeros, y nuestro clima de negocios es realmente atractivo para los inversores foráneos”, dijo.- VNA