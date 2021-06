Nueva York (VNA)- La Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 constituye un marco integral que rige todas las actividades en el mar y el océano, contribuyendo al mantenimiento de la libertad marítima, la paz y seguridad internacionales, así como el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.Así lo afirmó el embajador Dang Dinh Quy, jefe de la misión de Vietnam ante la mayor organización internacional, al intervenir en una sesión de la 31ª Conferencia de las Partes de la UNCLOS de 1982, que se desarrolla en Nueva York.De ese modo, Dinh Quy informó sobre los esfuerzos de Vietnam en el impulso de las negociaciones con otros países de la región sobre la delimitación marítima, la protección del medioambiente marino, y la cooperación bilateral y multilateral para mantener la seguridad en los mares, combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, por el desarrollo económico en ese entorno.En particular, el diplomático afirmó que el Mar del Este constituye una ruta marítima internacional importante, por lo que el mantenimiento de la paz, seguridad, estabilidad y libertad de navegación en esa zona juega un papel crucial para la paz y el desarrollo de la región y el mundo.Todas las controversias deben resolverse por medios pacíficos, sobre la base del respeto al derecho internacional, incluida la Carta de la ONU y la UNCLOS de 1982, así como los procesos diplomáticos y legales, sin emplear ni amenazar con el uso de la fuerza, exhortó.En ese sentido, expresó su preocupación por los recientes eventos en el Mar del Este que infringieron gravemente la soberanía y la jurisdicción de Vietnam, y llamó a las partes involucradas a practicar la moderación, evitar la militarización y actividades que compliquen la situación, a la par de implementar plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en esa área (DOC) y finalizar pronto el Código de Conducta al respecto (COC), de conformidad con el derecho internacional.La UNCLOS de 1982, en vigor desde el 16 de noviembre de 1994, ha sido ratificada por 168 países y organizaciones internacionales, y firmada por otros 14 estados./.