Nueva Delhi (VNA) – El embajador de Vietnam en la India , Nguyen Thanh Hai, presentó la decisión de nombrar a Velagapudi Kavitha Dutt, directora general adjunta de Kcp Ltd, como cónsul honoraria de Vietnam en el estado de Tamil Nadu.Al intervenir la víspera en una ceremonia, el diplomático vietnamita destacó que el cónsul honorario desempeñará un papel importante en la promoción de la cooperación económica, turística y cultural y el intercambio pueblo a pueblo entre Vietnam y la India, en general, y Tamil Nadu, en particular, y en implementar el trabajo de protección ciudadana de Vietnam en el estado indio.También expresó su confianza en que Dutt cumplirá bien con sus deberes, contribuyendo a fortalecer la asociación estratégica integral entre los dos países.Por su parte, Dutt expresó su honor y orgullo de ser nombrada cónsul honoraria para representar a Vietnam en Tamil Nadu, considerado uno de los estados más desarrollados de la India.Se comprometió a hacer todo lo posible para apoyar a la comunidad vietnamita en el estado, contribuyendo a promover el turismo, la cultura, el país y la gente vietnamita; y continuar explorando el potencial de cooperación entre Tamil Nadu y otras localidades de Vietnam, especialmente la cooperación económica.KCP Ltd tiene 80 años de experiencia en la producción de cemento, azúcar, maquinaria industrial pesada y equipos sofisticados y de alta tecnología para proyectos de energía limpia, defensa, espacio y nuclear. La firma también ha invertido unos 103 millones de dólares en Vietnam, en particular en la provincia central de Phu Yen, principalmente en refinación de azúcar y generación de energía./.