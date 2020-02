Hanoi (VNA)- El valor de las exportaciones de atún de Vietnam este año puede crecer un 15 por ciento en comparación con 2019, pronosticó la Asociación Nacional de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas (Vasep).

Pesca de atún en Khanh Hoa, centro de Vietnam. (Fuente: VNA)

No obstante, la entidad vaticinó all mismo tiempo una ralentización de las ventas de ese producto en los primeros meses del año, debido al alto inventario en los mercados en los meses finales de 2019.

El año pasado Vietnam ingresó más de 719 millones de dólares por las exportaciones de atún, para un incremento del 10 por ciento en comparación con 2018.

Sin embargo, los envíos a la Unión Europea (UE), uno de los mercados principales del país, registraron una merma del 11,8 por ciento debido al impacto de las medidas aplicadas por el bloque europeo al sector acuícola vietnamita.

La UE impuso la “tarjeta amarilla” a Vietnam por considerar que el país indochino no muestra suficientes esfuerzos en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada./.