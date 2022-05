Hanoi (VNA)- Vietnam se comprometió a colaborar con las Naciones Unidas ( ONU ) y los países en la lucha contra el terrorismo, según afirmó el ministro de Seguridad Pública del país indochono, To Lam , durante una sesión de trabajo con Vladimir Voronkov, subsecretario general de la Oficina de ONU contra el terrorismo.En la cita, To Lam agradeció el apoyo de la ONU a la prevención y control del terrorismo y la violencia extremista en el Sudeste Asiático, en general, y en Vietnam, en particular, a la vez que subrayó la urgencia de la cooperación en la promoción global y en el fortalecimiento y mejora de la eficacia de los mecanismos de colaboración regional, incluidos los de la ONU.Las dos partes intercambiaron opiniones sobre el crecimiento a nivel mundial de la amenaza del terrorismo, con grupos internacionales que constantemente buscan nuevos métodos operativos, utilizan el ciberespacio, la tecnología de la información y se vinculan con criminales transnacionales.To Lam expresó su preocupación de que los impactos económicos a largo plazo, debido a la pandemia de la COVID-19, provoquen un aumento de los ataques terroristas, la propaganda extremista en línea y el reclutamiento de terroristas.La ONU juega un papel importante en la coordinación y conexión de los esfuerzos internacionales, la solidaridad y la vigilancia entre los estados miembros de ONU, para crear una fuerza sinérgica en función de contrarrestar la amenaza y la expansión del terrorismo, destacó.Además, afirmó que Vietnam apoya los esfuerzos de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones efectivas para combatir y eliminar el terrorismo.Aprovechó la oportunidad para informar que los oficiales de seguridad pública vietnamitas inscritos en las operaciones de mantenimiento de la paz de ONU han completado la capacitación y los procedimientos necesarios, por tanto están listos para el servicio./.