Foto de ilustración (Fuente: qdnd.vn)

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam Tran Luu Quang firmó una decisión para ratificar el Programa nacional de acción sobre Mujeres, paz y seguridad en el periodo 2024 – 2030.El programa tiene como objetivos garantizar y promover aún más la igualdad de género ; mejorar el papel, la posición, la voz, los derechos y deberes, y las responsabilidades de las féminas participantes en los campos de paz y seguridad, como contribución a mantener la paz , estabilidad y desarrollo sostenible de la nación y en el ámbito internacional.En consecuencia, para 2030, se espera fortalecer la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres vietnamitas en las áreas de política, diplomacia, defensa, seguridad y respuesta a los desafíos de seguridad no convencional de la nación, así como en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.También, se pretende prevenir y resolver mejor el problema de violencia de género; promover la inserción de género en las actividades humanitarias y la recuperación, incluida la superación de las consecuencias de la guerra, la prevención y lucha contra los incidentes, desastres naturales y los desafíos no convencionales; y fortalecer la cooperación internacional en los campos de mujeres, paz y seguridad.Para alcanzar estas metas, el programa traza las tareas y soluciones específicas: revisar y perfeccionar mecanismos, políticas y leyes para impulsar la participación de las féminas en áreas de paz y seguridad; en la superación de las secuelas de la guerra y la prevención, lucha, tratamiento de los incidentes, desastres naturales y los desafíos no convencionales.Al mismo tiempo, se centrará en mejorar la capacidad y la participación de las mujeres en la solución de los temas de paz y seguridad internacional; promover la contribución a las iniciativas y soluciones en el marco de la cooperación bilateral y multilateral; y fortalecer el intercambio de experiencias y aprovechar la ayuda de los socios internacionales en la implementación del Programa nacional de acción sobre Mujeres, paz y seguridad. /.